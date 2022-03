Will Smith addig nevetett Chris Rock viccén, amíg nem látta felesége reakcióját

A 94. Oscar-díj átadó egyik, ha nem a legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor Will Smith lekevert egy jókora pofont a gála házigazdájának, Chris Rocknak.

Az ütés hatalmas felháborodást keltett, ráadásul a később a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat megnyerő színész még káromkodott is a nézőtéren.

A műsorvezető Will Smith feleségén, Jada Pinkett Smithen viccelődött, azt mondta, hogy a színésznő a kopaszsága miatt jó választás volt a G. I. Jane 2 főszerepére.

A poén azért volt különösen sértő, mert Pinkett Smith alopeciában szenved, ezért hullik a haja.

Amikor az ominózus sorok elhangoztak, Will Smith még jót nevetett a poénon, ahogy ez a LADbible által bemutatott Twitter-bejegyzésben is látható.

Akkor komorodott el az arca, amikor látta a feleségén, hogy mennyire rosszul esik neki Rock vicce, utána ütötte meg a színészt.

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa

— Timothy Burke (@bubbaprog) March 28, 2022