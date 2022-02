Khloé Kardashian kezéről lemaradt a Photoshop, szétkapták a kommentelők

A Twitteren többen csirkelábhoz hasonlították a celebnő szerkesztetlenül maradt kézfejét.

Nem titok, hogy az Instagram legnépszerűbb influenszerei nem szerkesztetlen képekkel csinosítgatják a profiljukat. Az persze eltérő, hogy ki-ki milyen mennyiségben halmozza fel a filtereket a fotóira.

A Kardashian-klán tagjai többször is belefutottak már Photoshop-bakiba, ilyenkor jellemzően törölték is a plusz egy lábujjat vagy meghajlott hátteret tartalmazó posztot, majd javított formában tették vissza a közösségi oldalakra. A nővérek legfiatalabbika is bőven kapott már visszajelzéseket azt illetően, hogy néhány képén csúnyán megszaladt a retus, most viszont éppen ennek az ellenkezőjét sérelmezik a követői.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Khloé Kardashian (@khloekardashian) által megosztott bejegyzés



Khloé Kardashian öt nappal ezelőtt posztolt magáról egy autóban ülős sorozatot, ám a kezét elfelejtette úgy megszerkeszteni, mint az arcát vagy a nyakát. Mindez természetesen rögtön beindította az internetezők fantáziáját, a Twittert pedig ellepték a csirkelábas mémek.



Kim Kardashian húga azóta újabb képet is közzétett már, amin úgy pózol, hogy a kézfeje nem látszik. A kommentszekcióban hamar felbukkantak a trollok, akik szerint nem véletlenül rejtegeti a kezét, ő azonban egyikük felé jelezte, hogy erről szó sincs.

A kezeim gyönyörűek, drágám

– zárta le a témát.