Harry hercegék akkor folytatják a munkát a Spotify-jal, ha a szolgáltató végre gátat szab az álhírek terjedésének

Már korábban is jelezték a szolgáltatónak aggályaikat, most viszont azt üzenték, feltétele van annak, hogy folytassák a közös munkát.

Már több mint egy év telt el azóta, hogy Harry herceg és Meghan Markle megjelentették podcastjük első, és egyelőre utolsó epizódját. A 2020-as ünnepi adás óta egyáltalán nem frissült az Archewell Audio kínálata, pedig a terv szerint 2021-ben kellett volna beindítani a tartalomgyártást. Egy héttel ezelőtt a Spotify el is kezdett producereket keresni, hogy végre folytatni tudják a megrekedt műsort.

Harry hercegék a platform ezen megmozdulását nem kommentálták, beszálltak viszont abba a mozgalomba, ami a zeneszolgáltató álhírterjedéssel kapcsolatos eljárásait – illetve annak hiányát – bírálja. Az utóbbi időben rengeteg kritika érte a Spotify legmépszerűbb podcastsorozatát, a The Joe Rogan Experiencet, ahol a házigazda a pandémia kezdete óta rengeteg hamis állítást tett a koronavírussal kapcsolatban, illetve meghívott oltásellenes vendégeket is, akik szintén káros elméleteket engedtek útjukra.

Mivel a Spotify semmit sem tett azért, hogy az említett podcast illetve a hozzá hasonló konteós műsorok ne működhessenek tovább, a napokban Neil Young és Joni Mitchell is bejelentették, hogy visszahívják a zenéjüket a platformról. Mindehhez a sussexi hercegi párnak is volt hozzáfűzni valója. Közleményükben azt írták, hogy az Archewell már a megalakulása óta igyekszik kezelni a globális félretájékoztatási válságot, így arra kérik a zeneszolgáltatót, hogy ők is kövessék ezt a példát, elvégre a hamisan terjedő információk emberek százmillióira lehetnek negatív hatással.

Továbbra is kifejezzük aggályainkat a Spotify felé, hogy megbizonyosodhassunk arról, hogy a platformon változtatásokat hajtanak végre a közegészségügyi válság kezelésének érdekében. Arra számítunk, hogy a Spotify lépni fog, mi pedig elkötelezhetjük magunkat amellett, hogy a továbbiakban is folytatjuk a közös munkát

– hangzott a People-nek eljuttatott közlemény szövege.