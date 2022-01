Annyit kokainoztak Hefnerék a Playboy-villában, hogy egy uszkár is függő lett

Hugh Hefner legendás Playboy-villájában annyit kokainoztak a vendégek, hogy egy uszkárkutya is függője lett a kábítószernek, annyira, hogy az emberek orrát nyalogatta – írja a brit The Sun. Ebből kifolyólag egy idő után már nem is engedték társaságba az ebet a bulik ideje alatt, meséli Sondra Theodore, a sajtómágnás exbarátnője egy új tévés dokumentumfilmben, aki 1976 és 1981 között élt a milliárdossal.

A 65 éves amerikai színésznő és modell elmesélése szerint Hefner legjobb barátja, John Dante rendszeresen magával vitte Louis nevű kutyáját is a hírhedt kaliforniai partiházba, aki már messziről ki tudta szagolni a fehér port, és amint alkalma adódott rá, bele is szimatolt. Az is előfordult, hogy egyszerűen felugrott a kanapéra, és belenyalt valakinek az orrába, miután az fogyasztott a kábítószerből, nem egyszer híres emberébe.

A 91 éves korában elhunyt Hefner 1974 és 2017 közt haláláig a villájában élt barátnőivel, és ismert volt hatalmas partijairól, ahol számos gazdag és híres személy megfordult. Az amerikai A&E Network csatornán január 24-től kezdik sugározni a tízrészes Secrets of Playboy című dokumentumsorozatot, amiben többen is mesélnek arról, hogy a kokainfogyasztás rendszeres volt Hefneréknél, annyira, hogy a nagyobb partikon a földszinti mosdó vécépapírtartójánál már bekészítve várták az adagok az embereket.