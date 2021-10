Kocsis Tibor: Egy férfival élek együtt

Az énekes már tíz éve, 2011-ben nyerte meg az X-Faktor második szériáját. Azóta éli az életét a nyilvánosság előtt, de magánéletébe eddig csak a közeli családtagjait és barátait avatta be. Most D. Tóth Kriszta Elviszlek magammal című műsorában úgy döntött, hogy beszél párkapcsolatáról.

Egy férfinak erről nem olyan nagyon könnyű beszélni, de most azért is vagyok itt, hogy elmondjam, én egy férfival élek együtt. Nagyon boldog párkapcsolatban vagyok hosszú évek óta. Szerelemben, boldogságban és egy teljesen átlagos párkapcsolatban. Nagyon fura ezt így kimondani most hangosan, de mondjuk ki, hogy meleg vagyok