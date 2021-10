Survivor: a nyertes Pintér Dani terapeutához jár a műsor után

Pintér Dani nyerte meg a Survivort és az azzal járó húszmillió forintot. A Blikk friss cikkéből kiderült, hogy a győztes nehezen dolgozta fel a szigeten történteket, ahogy például interjúnkban ugyanerről beszélt Pongrácz Sabira is, aki hamarabb esett ki a műsorból.

Dani arról beszélt, hogy a műsor forgatásának befejeztével nem beszélhetett élményeiről, míg le nem adta a műsort az RTL Klub.

Járok terápiára most. Ettől függetlenül is jártam korábban, de most úgy voltam vele, hogy akkor irány vissza, mert van mit megbeszélni. Szerintem, ha azt mondjuk, hogy Survivort mindenkinek, akkor azt is mondhatjuk, hogy terápiát mindenkinek. Megtörtént valami, aztán három hónapig úgy kellett tenni, mintha nem történt volna meg. Tehát az integrációs szakasza az élménynek jó mélyre le lett tolva a ládába. Most történik meg az integráció. Amúgy rendben vagyok, rendben leszek, de kis időbe beletelik.