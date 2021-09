Annoni Zita: Bízunk benne, hogy érkezik majd egy kis testvér a családba

Annoni Zita és férje, Gianni Annoni hat éven át próbálkoztak, hogy megfoganjon kisfiuk, akit a tizedik lombiknak köszönhetnek és aki ma már elmúlt egy éves.

Korábban akaratlanul is magamra vettem, amikor anyukák arról meséltek, hogy a gyermek érkezésével lett teljes az életük. A sokadik sikertelenség után ilyeneket hallva úgy éreztem, soha nem fogom mindezt átélni. Ostoroztam magam, depressziós lettem, kerültem a gyerek témát. Örülök, hogy ma már én is segíthetek azoknak, akik hozzám fordulnak a saját történetükkel az Instagramon vagy személyesen. Próbálok erőt adni nekik, és együtt örülök velük, ha nekik is sikerül. Van olyan, aki még az ultrahang képet is átküldi – ezt mindig megkönnyezem