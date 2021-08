Élet-Stílus Címkék a ruhánkon: Mosható gépben az, amit hivatalosan csak kézzel moshatunk? (x)

Mosógépeink rengeteg időt és energiát spórolnak meg nekünk, ebben a kényelemben pedig hajlamosak vagyunk teljesen, a ruhagyártók címkéin szereplő utasításokat is figyelmen kívül hagyva rájuk bízni magunkat. Az LG a Care For What You Wear kampány részeként Mengyán Eszterrel, a Holy Duck! blog írójával és a Fenntarthatodivat.hu oldal alapítójával együttműködve most utánajárt, hogy a kézi mosás esetében vajon felülírhatjuk-e a ruhagyártók iránymutatásait.

A kézi mosás alapszabályai A ruhacímkéken látható kézi mosás jelzést nem érdemes figyelmen kívül hagynunk, hiszen hamar kinyúlt, szöszös ruhadarabokkal találkozhatunk a gardróbunkban. Mengyán Eszter erről szóló blogcikkében ezért azt javasolja, lehetőleg ne vágjuk ki ruháinkból ezeket a cetliket vagy ha mégis, tegyük el őket egy biztos helyre, és írjuk rá, melyik ruhához tartozik. A kézi mosásra vonatkozó figyelmeztetéssel általában a legkényesebb anyagok, például a gyapjú és a selyem esetében találkozhatunk – ezeket ugyanis csak szobahőmérsékletű, langyos vízben és óvatos mozdulatokkal, dörzsölés nélkül moshatjuk. Az újgenerációs mosógépekkel azonban az ilyen textilek esetében is megspórolhatjuk magunknak a kellemetlenségeket. Okos gépekkel kiváltható a kézi mosás Hasonlóan jó megoldás lehet, ha mesterséges intelligenciát alkalmazó mosógépet vásárolunk. Az LG AI DD™ technológiájú mosógépei például nem csak a ruhatöltet súlyát képesek maguktól felmérni, de fejlett szenzoraikkal a szövetek jellemzőit is azonosítják. Az intelligens technológia lényege, hogy az összegyűjtött információkat a mosógép húszezer — a mosási szokásokhoz kapcsolódó — adattal hasonlítja össze, melyek nyomán optimalizálja a dobmozgásokat. A készülék ezzel nem csak a hatékonyságot növeli, de 18 százalékkal1 hatékonyabban óvja a ruhákat, ezzel meghosszabbítva a ruhadarabok élettartamát is. Az alapvetően csak kézi mosással tisztítható ruhákat így a gépben sem kell féltenünk, hiszen a mosógép kiválasztja nekünk a legkíméletesebb és leghatékonyabb tisztítási megoldást. A ruhák így a kézi mosáshoz hasonló törődést kapnak, és tovább használhatóak maradnak – ez pedig nem csak a pénztárcánkat, de a környezetünket is kíméli. [1] Az Intertek által tesztelve 2019 márciusában. Pamut (Cotton) program 2 kg fehérnemű ruhatöltettel összehasonlítva az LG hagyományos pamut (Cotton) programjával (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). A ruha típusától és a környezeti adottságoktól függően az eredmény eltérő lehet.