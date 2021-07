Időskorban sem kell lemondania a prémium életkörülményekről (x)

Itthon komoly szemléletváltásra lenne szükség az idősödő generációt illetően – Magyarországon leragadtunk annál, hogy az időskor az életminőség romlásával kéz a kézben jár, lemondásokkal és nehézségekkel tarkított. Ennek azonban egyáltalán nem kell így lennie, a szeniorok is könnyen élhetnek teljes, boldog, élményekkel teli és kényelmes életet. Az Egyesült Államokban sokan életük során folyamatosan készülnek időskorukra, hogy békében és kényelmesen élhessék le az utolsó éveiket, évtizedeiket – itthon pedig most jött el az idő, hogy a megváltozott igények miatt megjelenjen ugyanez a szemléletmód.

Európában néhány évtizede már zajlik a jóléti társadalom elöregedése, ami Magyarországra is most kezd begyűrűzni. Ez hívja életre az olyan magas színvonalú szenior létesítményeket, mint amilyen a hamarosan megnyíló Golden Palace Göd premium apartmanház lesz, amely az idősebb generáció számára kínál ötcsillagos életet. Ez az első olyan intézmény hazánkban, ahol prémium minőségben töltheti idős éveit az, akinek fontos, hogy egészséges, boldog és kényelmes életet éljen korban és életstílusban hozzá passzoló társaságban.

A senior apartmanház egy korábbi ötcsillagos golfhotel épületében nyílik meg, gyönyörű környezetben, a Dunakanyar szívében kínál egyedi kialakítású, teakonyhás, fürdőszobás, légkondicionált apartmanokat. Az impozáns épület jelenleg teljes körű felújításon esik át, és bővül is, ráadásul a lakók saját maguk választhatják ki a burkolatokat, a falak színét, sőt, a bútorokat is. A luxus minőségű apartmanokon felül a komplexumban wellness-szállodákat megszégyenítő szolgáltatások működnek majd: egészségközpont a nap 24 órájában, wellness-részleg kül- és beltéri medencékkel, fodrász, masszázs, kozmetikus, manikűr-pedikűr, egy minőségi étterem és hangulatos kávézó is üzemel a területen. A kínálat részét képezi egy könyvtár, mozi- és színházterem, valamint változatos programlehetőségek – olyanok is, amelyek segíthetnek kipipálni az eddig még hiányzó tételeket a bakancslistán. Ha valaki szeretne hőlégballonozni, megtanulni tangózni, vagy éppen újabban a jóga szerelmese, itt minden olyan dolgot ki tud próbálni, ami érdekli, de eddigi életéből valamiért kimaradt.

A Golden Palace Göd tökéletes választás azok számára, akik nem szeretnék, hogy az évek múlásával az életminőségük csökkenjen. A kiszolgáltatott öregkor nem az egyetlen megoldás, fontos, hogy az idősebb korosztályoknak is ugyanolyan lehetőségeik legyenek, mint a fiatalabbaknak. Ez a presztízs apartmanház olyan távol áll az idősek elhelyezésére eddig itthon ismert intézményektől, amennyire csak lehet: a lakók nemcsak azt tehetik, amit szeretnének, hanem olyan lehetőségeket is biztosít számukra a létesítmény, amire máshol kevesebb esélyük lenne – itt még segítséget is kapnak ahhoz, hogy minél teljesebb életet éljenek.

Az ötcsillagos apartmanpark többféle megoldást kínál: élethosszig tartó, illetve határozott időtartamú kizárólagos használati jog vásárlására is van lehetőség. Utóbbi például akkor kerülhet szóba, ha egy család néhány évre külföldre költözik, és ez idő alatt biztosítani kívánja idősödő szerettei prémium ellátását – a Golden Palace Göd erre is tökéletes. A fejlesztés következő fázisában pedig épülni fognak olyan kisebb, sorház jellegű, kertkapcsolatos házak is, amelyekben tulajdonjog vásárlására is lesz opció.

Az idősek bármikor meglátogathatják a rokonaikat, utazhatnak, a komplexumon belül pedig változatos programokat szervezhetnek együtt. A prémium, igényes szolgáltatásoknak természetesen ára van – de korántsem olyan borsos, mint a külföldi, hasonló létesítményeknek; arra ügyelnek a fenntartók, hogy a hazai bérekhez és körülményekhez igazítsák a lehetőségeket.

Fontos, hogy a senior apartmanpark nem csak a prémium körülmények miatt kiemelkedő – a létesítményben arra is figyelnek, hogy közösséget építsenek: aki ide költözik, biztos lehet benne, hogy a napjait olyan emberekkel fogja tölteni, akikkel könnyű megtalálnia a közös hangot. A hasonló értékrendű és egészségi állapotú lakókból álló közösségben új barátságok is kötődhetnek.

Szeptemberben nyílt napot rendeznek, ahol az érdeklődők személyre szabott tájékoztatást, tanácsokat és árajánlatot is kaphatnak, hogy megtervezhessék a jövőt a presztízs lakóhelynek számító Golden Palace Göd senior apartmanházban.