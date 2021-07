Iszak Eszter 29 éves koráig nem evett vízből származó ételt

Ha Skandináviába születik, ez relatíve nagy gond lett volna.

Egy Erzsébet hídon pózolós fotóval jelentkezett Instagram-oldalán Iszak Eszter, aki néhány gondolatot is fűzött a kép mellé követőinek. Arra volt kíváncsi, másnál is volt-e olyan nagy változás, ami a felnőtt években köszöntött be (fura is lenne, ha nem). Neki az ízlése változott meg nagyon – például négy évvel ezelőtt is.

Az elmúlt években sok mindenben változott az ízlésem! 29 éves koromig például nem ettem semmi vízből származó ételt, seafoodot (még azt a sült krumplit sem voltam hajlandó megenni, ami hallal sült), mostanában viszont sokszor azt választom a menüről vagy készítek otthon! Vagy például egy darabig a zöldnek csak a menta árnyalatát viseltem el magamon, de mostanában egyre nyitottabb vagyok erre a színre is.