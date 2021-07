Félmilliós büntetés a norvég női strandkézilabdásoknak, mert nem bikiniben játszottak

Ezerötszáz eurós, azaz több mint félmillió forintos pénzbüntetést kapott a norvég női strandkézilabda-válogatott, mert tagjai nem voltak hajlandóak az előírt pici bikini alsóban pályára lépni az Európa-bajnokságon. Az Európai Kézilabda Szövetség fegyelmi bizottsága erről hétfőn döntött.

A norvég válogatott azért kapta a büntetést, mert tagjai rövidnadrágokban léptek pályára a Bulgáriában lezajlott Európa-bajnokság vasárnapi bronzmérkőzésén, ahol a spanyol válogatottal csaptak össze. A Norvég Kézilabda Szövetség már előre jelezte, hogy készek kifizetni a pénzbüntetést, ha megkapják ezt a büntetést.

A norvégok még a bajnokság kezdete előtt engedélyt kértek Európai Kézilabda Szövetségtől, hogy rövidnadrágokban vegyenek részt a versenyen, de azt nem kapták meg, és közölték, hogy fejenként 50 eurós büntetéssel számolhatnak, ha azt mégis megteszik.

A norvég szövetség azt hajlandó lett volna kifizetni, de ezután már azt mondták nekik, akár ki is zárhatják őket a bajnokságból, ha több mérkőzésen is rövidnadrágban állnak pályára, ezért végül bikiniben játszottak – mondta el a norvég NHK televíziónak Katinka Halvik csapatkapitány.

The Norwegian beach volleyball girls wanted to play in these shorts instead of in bikini bottoms which they found too revealing but were threatened by the EC tournament organizer with fines if they wore anything covering more than 10cm of their butts pic.twitter.com/LHSxXz91CM

— Tradia (@amalieskram) July 15, 2021