Bronzérmes a férfi strandkézilabda-válogatott a vébén

A magyar férfi strandkézilabda-válogatott a harmadik helyen végzett a vasárnap véget ért kazanyi világbajnokságon.

A magyar csapat 2015-ben az Európa-bajnokságon, 2016-ban a világbajnokságon, tavaly pedig a kontinensviadalon és a Világjátékokon is a negyedik helyen végzett, érmet most először sikerült nyernie világversenyen.

Gulyás István szövetségi edző csapata a csoportkörből és a középdöntőből is két győzelemmel, illetve egy vereséggel jutott tovább, a negyeddöntőben legyőzte a házigazda Oroszország csapatát, az elődöntőben kikapott a horvátoktól, majd a bronzéremért legyőzte a svédeket.

.@MKSZhandball 🇭🇺 beat Sweden 🇸🇪 in the last ball to claim the World Championship bronze medal 🥉 which they couldn’t take in 2016!#HeatInKazan pic.twitter.com/nYRzBuwOHw

— IHF (@ihf_info) 2018. július 29.