Egy meztelen seggű, dildóval felszerelt majommal népszerűsítették a gyerekeknek az olvasást

Teljesen abszurd, ami egy londoni könyvtárban történt, elnézést is kért a helyszínt adó kelet-londoni Goodmayes könyvtár is.

Felvételeken is látható, ahogy a Mandiga Művészeti Csoport tagjai felléptek a Redbridge-i Könyvtárak nyári olvasási kihívásának rendezvényén. Hárman voltak, az egyikőjük egy szivárványszínekben pompázó majom jelmezben, a feneke meztelen volt, de legalább mondjuk ez a jelmez részeként, nem úgy a két lába között lógó műpénisz.

Apparently this is meant to encourage kids in Redbridge to pick up reading for summer. Please tell me the rationale behind these indecent costumes that were shown to families and done so publicly. Is this really necessary? @Jas_Athwal @RedbridgeLive pic.twitter.com/6I8DBcmDM3

— Has Ahmed (@HasAhmed_) July 10, 2021