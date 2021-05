Örökre kitiltották a Disney Worldből a korábbi alkalmazottat

Biztonsági őrök vezettek ki a floridai Disney World területéről egy videóst, aki hivatalos papírt is kapott arról, hogy élete végéig kitiltották a vidámparkból.

Jason Jeter márciusban már egyszer bekerült a hírekbe, amikor – még a park alkalmazottjaként – egy TikTok-videóban elmesélte, hogy kirúgták állásából. A 26 milliós nézettségű felvételen arról beszélt, hogy amikor egy nap beért a munkahelyére, a főnöke egy irodába hívta, ahol közölte vele: a továbbiakban nem tartanak igényt a munkájára. A Walt Disney Companytól ugyanis érkezett főnökének egy e-mail, amiben jelezték: nem igazán értékelik azokat a videókat, amiket Jeter rengeteg (közel egymillió) követőjével meg szokott osztani a szórakoztató parkkal kapcsolatban. Leginkább azokat a bejegyzést érezték problémásnak, amiben Jasonvizet ivott a disneylandi szökőkutakból, illetve amelyikben engedély nélkül behatolt (besétált) a parkban található, épp zárva tartó házasságkötő terembe.

A legújabb videójában Jeter már arról számol be, hogy a minap elment a parkhoz, hogy ételt vásároljon, öt percen belül megjelentek az autójánál a biztonságiak. Amikor kiszállt a kocsiból, már rendőrök is ott voltak, és bemutattak neki egy dokumentumot, amely szerint nem léphet be a Disney World területére.

Aztán a szórakoztató cég alkalmazottai (köztük egy nyomozó – mint kiderült, ilyen állás is létezik) közölték vele, hogy a tiltás élete végéig érvényes. Annyira biztosra akartak menni, hogy egy autó utána hazáig követte Jetert. A videós láthatóan nem viselte jól a történteket: