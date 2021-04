Hogyan sportoljon, aki allergiás?

Itt a tavasz! A jó idő azonban nem mindenki számára jelent felhőtlen örömöt. Az allergiások számára ez az időszak sok kihívást tartogat. Tévhit viszont, hogy érintettként a sportolást hanyagolni kell! Sőt, a mozgással javítható az állapot.

Némi történelmi kitekintés

Az allergia szó túlérzékenységet jelent. Bár 1906-ban Pirquet használta először a kifejezést, azonban feljegyzések alapján biztosan tudható, hogy több, évszázadokkal korábban élt történelmi személy is valamilyen allergiás megbetegedésben szenvedett. Ilyen volt például Britannicus (Claudius császár Kr.u. 40-ben született fia), aki heves orrfolyás és erős könnyezés miatt képtelen volt lovagolni, így császár sem válhatott belőle. Ezért lett helyette mostohatestvére, Néró az uralkodó, aki átformálta az ókori Róma történelmét.

Mozgás és allergia

Hazánkban a lakosság 20-25 százaléka légúti allergiás. A tavasz beköszöntével megkezdődik a fapollenek szezonja, majd ezt követi a fűpollenek és végül a nyár folyamán a gyompollenek szórási időszaka. Tavasztól-őszig tehát folyamatosan jelen van valamilyen pollen a levegőben, ami az arra érzékenyeknél szénanáthás tüneteket okozhat.

A pollennaptár szerint az I. időszak február végén, márciusban kezdődik a barkás növények (mogyoró, nyír), majd számos fa (éger, kőris, szil, juhar, tölgy) virágzásával. A II. időszakban (április, május, június) a pázsitfüvek (csomós ebír, csenkesz, komócsin, perjefélék) és különböző gabonafélék (rozs, zab, búza) pollenje uralkodik a levegőben. A III. időszakban (július, augusztus, szeptember) a gyomnövények (csalán, feketeüröm, parlagfű, libatop) virágzása jellemző, ami időjárástól függően akár október végéig is eltarthat.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy teljesen le kell lemondani a szabadtéri edzésről, futásról, túrázásról. Azért is hasznos a mozgás, mert az endorfinokat (boldogság hormonnak nevezett anyagokat) szabadít fel a szervezetben. Ezeknek a kémiai anyagoknak szerepük van a lelki egyensúly helyreállításában és közvetve jó érzésünk kialakításában.

Ha tüsszög, kapar a torka, könnyezik a szeme intenzív mozgás közben, akkor valószínűleg Ön is küzd az allergiával. Mivel az allergia tüneteit leggyakrabban a pollenek okozzák, a szabadtéri edzés során ezeket erősebben is megtapasztalhatja, különösen akkor, ha sok időt tölt kint. Ezért az ilyen jellegű gondoknál a tudatos légzőgyakorlatok különösen sokat segíthetnek. A rendszeres sport többek között azért fontos, mert az állóképesség és a keringés fejlesztése mellett a szervezet ellenállóképességét is növeli.

Futás

Ha pollenallergiás, akkor értelemszerűen nem ajánlott túl sokáig a szabadban sportolni, amikor épp magas a levegő pollenkoncentrációja. Legfőképpen azért nem, mert például a futást szapora légvétel kíséri, ami több pollen belégzésével járhat, ez pedig nemcsak a teljesítményt csökkentheti, de akár rosszullétet is okozhat. Pollenszezonban sokszor duzzadt a nyálkahártya, így többször vesz levegőt az ember a száján keresztül, azaz még több pollent lélegez be. S bár az edzőtermek most nem mindenki számára tartank nyitva, ilyenkor mégis inkább zárt térben érdemes mozogni, legmegfelelőbb erre az allergénmentesített lakás.

Úszás, búvárkodás, síelés

Légúti megbetegedésekben általában ajánlott az úszás, míg a búvárkodás és a síelés esetében a nagyobb levegőnyomás miatt a nyálkahártya duzzanat fokozódhat és rohamot provokálhat.

Lovaglás

Porallegia esetén, vagy lószőrre allergiásoknál nem ajánlott.

Tenisz, baseball, futball, golf

A pollénérzékenyeknél rohamot válthat ki, főleg ha fűnyírás után közvetlenül végezzük ezeket a sportokat.

A beltéri sportok, mint például az aerobic, testépítés, jóga, pilátes, spinning minden allergiás személy által végezhetők, csak ügyelni kell a beltéri környezet előzetes allergén-mentesítésére. Ne sportoljunk tehát dohos, penészes pincehelyiségben.

Ne feledjük, hogy az intenzív séta is sokat segíthet, amennyiben nincs magas pollenkoncentráció, kimehetünk a szabadba.

Szénanáthás betegeknek javasolt elkerülni a sportolást mezők, rétek közelében. Valamint olyan napszakot válasszunk a sportra, amikor a legkevesebb pollen van a levegőben. Ez a napfelkelte utáni, nagyon kora reggeli időszak. A késő esti időszak is optimális lehetne, ám ez az időpont már a légszennyezettség megnövekedett mértéke miatt nem a legjobb választás.

Fontos! Ha asztmás és/vagy allergiás, akkor kérjen tanácsot orvosától, mielőtt belevágna a sportolásba. Edzés közben pedig mindig legyen nálunk a sürgősségi gyógyszer vagy a felírt légzéskönnyítő szerek. Rengeteg recept nélkül kapható orrspray-t is lehet kapni, melyek hatékonyan csökkenthetik a tüneteket, ám arra figyelni kell, hogy kifejezetten allergiásoknak kifejlesztett változatot használjon, ne a hagyományosat.

