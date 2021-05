A szájra puszi helyett inkább csókolózzunk

A hosszú távú kapcsolatokban elfelejtünk csókolózni, és megmarad a szájra puszi köszönésképpen – holott a csóknak rengeteg jótékony hatása lehet. Azoknak a házasoknak, akik akár évek óta nem csókolóztak egymással egy jót, újra kell tanulniuk ezt a műfajt.

A csókolózás beindítja az agyunkban azokat a vegyi anyagokat, amik az erotikus gerjedelemhez szükségesek. Legalábbis akkor, ha jól csinálják. Az erotikus csókoknak jelentőségük van a párkapcsolatban, hiszen függetlenül attól, mennyi ideje vagyunk együtt, szükséges, hogy azt a bizonyos kémiát újra és újra megtapasztaljuk egymással. A csók erre nagyon jó.

A kultúrált szerető csókolózik

Mindenkinek vannak elvárásai, tapasztalatai a jó csókkal kapcsolatban, amik különbözőek – van viszont néhány alapszabály, amit mindenkinek érdemes betartania. Ezek leginkább a potenciális partnerrel való első csókok esetében válhatnak be.

Ne kényszerítsük csókra a partnert!

Ne kritizáljuk a partner csókolózási technikáját, dicsérjük meg azokat a részeket, amiket szerettünk benne, de ne becsméreljük.

Ne toljuk be a nyelvünket erősen a partner torkáig, fokozatosan haladjunk, lágy kezdéssel indítsunk!

Ne harapjunk! A harapás agresszív viselkedési forma.

Nyeljük le a nyálat mielőtt csókolózunk, ne folyassuk a másik szájába!

Figyeljünk a szájhigiéniára.

A csók akkor jó, ha jó időben történik. Az időzítés rendkívül fontos, és vegyük észre a jeleket, mikor van az, amikor a partner közeledne és a testbeszédével üzen: finoman megnyalja a száját, esetleg közel hajol hozzánk. Figyeljük a szemeit, milyen érzéseket látunk benne, és ha úgy látjuk, hogy szabad az út, akkor mehet a csókolózás. Ha esetleg nehezen megy a testbeszéd figyelése és az, hogy észrevegye valaki, ha vágynak rá, akkor az is egy jó módszer, ha kimondjuk: most nagyon megcsókolnálak.

A finom, erotikus csók nem verseny és nem versengés. A csók akkor jó, ha valamennyire tükrözzük egymás mozdulatait.

Mintha táncolnánk

A csókolózás olyan egy kicsit, mint a táncolás. Engedjünk egymásnak, kövessük a másik nyelvcsapásait, mozdulatait, figyeljünk oda arra, mire vágyik a partner. Ha valaki jóval intenzívebben, gyorsabban akar táncolni a nyelveivel, mint a másik, abból nem lesz jó csók. Kövessük egymást, és kezdjük finoman, idővel úgyis megismerjük annyira a másikat, hogy tudni fogjuk, merre induljunk el.

Ahogyan táncolni is csak úgy lehet igazán, ha benne vagyunk a pillanatban, a csókolózás is pontosan ilyen. A jelenlét azt is takarja, hogy nem zökkenünk ki, nem a körülöttünk lévő eseményekre figyelünk, esetleg másik nőre vagy férfira pillantgatunk. Óriási csalódás tud lenni, ha azt tapasztaljuk csókolózás közben, hogy a partner szerint nem érünk annyi időt, hogy ránk koncentráljon csók közben.

Amikor valakivel táncolunk, nemcsak a lábaink mozognak, hanem az egész testünk. A jó csók amiatt is jó, hogy nemcsak az ajkaink érnek össze, hanem az ujjaink is összekulcsolódnak, öleljük egymást, felfedezzük a partner tarkóját, fülét, nyakát is. Idővel aztán az ajkainkkal is felfedezhetjük azokat az útvonalakat, amiket a kezünkkel.

Ha pedig már kezdünk ráérezni egymásra, érdemes kísérletezgetni. A nyak kiszívását is inkább akkor csináljuk, ha a partner engedélyt ad rá, anélkül ez kellemetlen élményként hathat.

A cikkben ugyan főleg az első csókcsatákról van szó, azonban ha egy hosszan tartó párkapcsolatban már egy-két éve nincs egyáltalán semmilyen romantikus csók, akkor szinte újra kell tanulni azt. A feljebb írt szabályok és tanácsok rájuk is vonatkoznak. Jó hír, hogy minél többet csókolózunk, annál inkább megjöhet a kedv a szexre is!

Párkapcsolati és szexológiai tanácsadással foglalkozó szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el.