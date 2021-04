Pénzt dobott a repülőgép hajtóművébe, a szerencsés utazásért

Egy kínai légitársaság kénytelen volt törölni egyik járatát, miután az egyik utas pénzérméket dobott a gép hajtóművébe, hogy szerencsés legyen az utazása – jelentette a helyi sajtó. A GX Airlines személyzete azonban még a felszállás előtt észrevette, hogy pénzérmék vannak a gép közelében, így elővigyázatosságból törölték a Weifang városából Haikou városába tartó járatot – írta a ChinaNews kínai híroldal.

Az egyik, Wang nevű utas beismerte, hogy ő dobta a „szerencsehozó” érméket, hogy biztonságos legyen az utazás. A gép 148 utasa emiatt csak másnap tudott elindulni, a légitársaság ugyanis csak akkorra tudott új gépet biztosítani számukra. A gépet, amivel repültek volna, ugyanis ideiglenesen kivonták a forgalomból, hogy tüzetesen átvizsgálják a hajtóművét, az arra veszélyes pénzérmék után kutatva.

Wang azonban nem volt rajta a helyettesítő járaton sem. Őt ugyanis átadták a rendőrségnek.

Nem ez volt az első eset, hogy babonás kínaiak ilyen módszerrel kérték az égiek segítségét. 2017 júniusában egy 80 éves nő játszotta el ugyanezt a sanghaji Pudong repülőtéren:

China Southern Flight 380 was delayed at Shanghai Pudong Int’l Airport on Tues after an elderly woman threw coins into the engine for luck.. pic.twitter.com/wSSWJg9bcE

— Flight (@flightorg) June 27, 2017