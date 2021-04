Nem szűnő orgazmusa miatt került kórházba egy amerikai nő

Hosszú hónapokig tartó gyötrelmeket okozott egy gyors reggeli szex egy amerikai nőnek. Először nem akart abbamaradni az orgazmusa, majd naponta többször élt át spontán orgazmust.

Régi bölcsesség, hogy jóból is megárt a sok, és ez igaz a szex okozta eufóriára is, legalábbis ez derül ki egy fiatal nő történetéből. Liz és a párja, Eric a TLC tévécsatorna Szex vészhelyzetek című sorozatában mesélték el a történetüket – írja a LadBible című brit bulvárportál.

Liz és Eric egy átlagos reggelen döntöttek úgy, hogy egy gyors szexszel indítják a napot. Csakhogy amikor Liz a csúcsra jutott, az orgazmusa sehogy sem akart abbamaradni. A rémült pár több dologgal is próbálkozott, Liz először egy pohár vörösbort, majd antihisztamint is kapott, de semmi sem segített.

Eric végül kórházba vitte párját, de az orvosok több vizsgálat elvégzése után is csak a fejüket vakargatták. Végül úgy döntöttek, hogy Váliumot, erős nyugtatót adnak be Liznek, mire azonban megérkeztek hozzá a gyógyszerrel, a nő négy órán át tartó orgazmusa magától elmúlt.

Miután hazaértek, Liz rájött, hogy messze nincs még vége a rémálomnak: állandóan spontán orgazmusok törtek rá, a legváratlanabb helyzetekben. Bár a nőnek korábban is voltak spontán orgazmusai, addig mindig csak közvetlenül szex után következtek be, onnantól azonban bármikor, tévénézés, vagy akár bevásárlás közben is.

Senki sem tudta, mi okozza Liz orgazmusproblémáját, így kezelni sem tudták igazán. Végül olyan gyógyszerek segítettek rajta, melyekkel rohamokat szoktak kezelni. A spontán orgazmusok lassan ritkulni kezdtek: míg Liz eleinte akár tíz – tizenkettőt is átélt belőlük naponta, később csak naponta egyszer, majd hetente, havonta érkeztek.

A gyógyszerekkel öt hónappal az első, négyórás roham után sikerült ellenőrzés alá vonni Liz orgazmusait. A nőnek azóta is minden nap szednie kell a gyógyszereit. Azt mondja, bár az állapota sokak számára talán nem tűnik súlyosnak, de a folytonos orgazmusok elképesztően kimerítők voltak fizikálisan, mentálisan és érzelmileg is.

(Kiemelt képünk illusztráció)