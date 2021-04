Kilenc évad, kilenc haláleset: átok ül az orosz Survivorön

Poszlednyij geroj: fiatalon elhunyt ismert szereplők, tragikus sorsok.

Oroszországban a kilencedik évadánál jár a Survivor című túlélőshow, vagy ahogy a helyi verziót nevezik: Poszlednyij geroj, magyarra fordítva „az utolsó hős”. A TV-3 csatornán vetített műsorról most éppen zaklatási botrány miatt írnak a lapok: az egyik versenyző, a 61 éves Alekszandr Matvejev állítólag molesztálta egy (vagy több) társát a törzsben.

Az április 3-i adásban a műsorvezető összehívta a játékosokat, és közölte, hogy a játékból nemrég kiesett Anasztaszija Popova súlyos vádakkal illeti Matvejevet, akit kora miatt a műsorban csak Szása bácsinak neveznek. Popova állítja, a férfi zaklatta őt és több másik nőt is, ezért a műsorvezető arra kért mindenkit, jelezze, ha átélt hasonló szituációt – és innentől kikapcsolt kamerák mellett folytatódott a beszélgetés. A műsor végén több játékos is kínos helyzetekről mesélt, Matvejev pedig – megromlott egészségügyi állapotára hivatkozva – elhagyta a műsort.

Egy másik botrány is kapcsolódik a kilencedik szériához: az első évad győztese, Szergej Ogyincov, a csecsen háborút is megjárt korábbi vámügyintéző is szerepelt volna a műsorban, de végül nem utazhatott a forgatás helyszínére, Zanzibárra, mivel összeverte a szomszédját: a covid-osztályon dolgozó orvos többször megkérte a valósághow-hőst, hogy éjfél után ne zajongjon, Ogyincov cserébe megagyalta – a szomszéd koponyacsonttöréssel és kivert metszőfoggal került kórházba.

A jelenlegi évad botrányai nyomán több újságcikk is született az orosz médiában, amelyekből kiderül: a húszéves múltra visszatekintő Poszlednyij gerojon átok ül:

már kilenc korábbi szereplő, stábtag halt meg, és több játékos élete vett szomorú fordulatot a műsor óta.

A life.ru arról ír, hogy a helyi Big Brother-klón, a Dom (később: Dom-2) résztvevői közül is sokan fiatalon távoztak az élők sorából, ám ha e szomorú statisztika mentén hasonlítjuk össze a két műsort, a Poszlednyij geroj esetében kirívóan magas ez a szám. A Domnak ugyanis már tizenhat évada volt, amiben több ezer játékos és stábtag fordult meg, míg a Poszlednyij geroj kilenc szezonjának elkészítésében nagyjából kétszáz ember vett részt.

Havas tragédiák

A Poszlednyij geroj 2001. november 17-én debütált Oroszországban az ORT Pervij Kanal (Egyes csatorna) műsorán. A túlélőshow orosz verziójának létrejöttében kulcsszerepe volt a producernek, az ORT gyerek- és szórakoztató műsorokért felelős vezetőjének, Szergej Szuponyevnek. Az ismert tévés, akinek a Poszlednyij geroj a nevét is köszönheti, az első rész adásba kerülése után néhány héttel tragikus körülmények között életét vesztette.

A producer 2001. december 8-án Egyimonovo faluba utazott, ahol este fél nyolc körül felszállt egy motoros szánra. Menetközben elveszítette az uralmát a jármű felett, és teljes sebességgel nekiszáguldott egy félig jéggel takart mólónak. Szuponyev kirepült a motoros szánból, a fejével a mólónak ütközött (más források szerint egy csónakra esett), és a helyszínen életét vesztette.

2002 szeptemberében járunk, az első évad műsorvezetője, Szergej Bodrov épp Észak-Oszétiában forgatja új saját filmjét, amelyet rendezőként és forgatókönyvíróként is jegyzett, a film azonban nem készülhetett el. Szeptember 20-án kora reggel a stáb Vlagyikavkazból a hegyekbe ment forgatni. Este indultak vissza a városba, ám ekkor következett be az a tragédia, amiről a világsajtó is beszámolt: leszakadt egy gleccser, és a jégből, hóból, kövekből álló, 180 kilométer/órás sebességgel lezúduló görgeteg legalább százhuszonöt ember halálát okozta. A stábból senki nem élte túl a katasztrófát. Bodrov 31 évesen hunyt el – az alábbi képen ő látható.

Halál a házibuliban, kihűlés

Az első két tragikus esetet nyilván senki nem kötötte össze a valóságshowval, bár a life.ru azt írja, a forgatások helyszínének közelében élő őslakosok (az évadok nagy részét Panamához tartozó szigeteken vették fel) állították, hogy maják vérével megszentelt helyekről van szó, és a szellemeket feldühíthette a forgatás. A hiedelmektől most tekintsünk el, mindenesetre tény, hogy az említett két haláleset csak a kezdet volt. A műsor szereplői között a kezdetek óta számos országosan ismert tévés, zenész, színész tűnt fel. Közülük néhányan már nem élnek.

2015-ben, negyvenéves korában agydaganatban meghalt a negyedik évadban szereplő Zsanna Friszke .

. 2017-ben, hatvanegy évesen elhunyt Vera Glagoljeva színésznő, aki a harmadik szériában tűnt fel.

színésznő, aki a harmadik szériában tűnt fel. 2019. január elsején – a szintén a harmadik szériában szereplő – Krisz Kelmi énekes távozott az élők sorából, hatvanhárom évesen. Alkoholbeteg volt.

énekes távozott az élők sorából, hatvanhárom évesen. Alkoholbeteg volt. Egy hónappal később egy másik zenész, a negyedik szériában versenyző Decl (polgári nevén: Kirill Tolmackij ) hunyt el harmincöt éves korában. Egy házibuliban lett rosszul, és mire a mentők kiérkeztek, már nem élt. Megállt a szíve.

(polgári nevén: ) hunyt el harmincöt éves korában. Egy házibuliban lett rosszul, és mire a mentők kiérkeztek, már nem élt. Megállt a szíve. Ismét egy hónap telt el a következő halálesetig: márciusban meghalt a negyedik évadban szereplő Julia Nacsalova énekes-színész-tévés. Halálát vérmérgezés és szívelégtelenség okozta. Harminchét éves volt.

A felsorolt hírességekkel ellentétben Szergej Szakin a műsor előtt nem volt ismert. Az első évadban szereplő játékos 2017 novemberében elindult Miskin városból Moszkvába, de a fővárosba sosem érkezett már meg: nyomtalanul eltűnt, holttestét 2018 májusában találták meg. Halálát valószínűleg kihűlés okozta. Negyvenéves volt. (Alább a sírja látható, Anton Szaltanov felvételén.)

A Poszlednyij geroj negyedik évadát egy testőrként dolgozó negyvenéves nő, Jana Volkova nyerte meg. A nézők imádták, a nyereményéből állatmenhelyet hozott létre. Aztán egyszer csak jött a hír, hogy 2018 januárjában „hosszantartó, súlyos betegség után” elhunyt.

Nem csak halálesetek árnyékolják be a túlélő-show-t (mennyire bizarr ezt így leírni):

az első évad győztese, a fentebb már említett Szergej Ogyincov felfüggesztett börtönbüntetést kapott, miután 2006-ban elgázolt egy rendőrt;

felfüggesztett börtönbüntetést kapott, miután 2006-ban elgázolt egy rendőrt; a második széria egyik legjobbja a kisfiát veszítette el;

egy, a harmadik évadban feltűnt színésznő pedig infarktust kapott – bár ő állítja, hogy megmérgezték.