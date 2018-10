Több haláleset és baleset is történt az olyan túlélőműsorokban, mint a Survivor

A Survivor hazai kiadásának jelenleg is futó évadában az egyik törzs tagja nemrég olyan rosszul lett, hogy nem tudott lábra állni és sokáig megszólalni sem bírt. Mint kiderült, kiszáradás miatt került sokkos állapotba, ami miatt végül orvoshoz szállították és infúzióra kötötték. A magyar Survivorök eddigi történetében talán ez volt a legijesztőbb eset, pedig sokkal durvább dolgok is történtek a reality külföldi verzióiban, vagy hasonló valóságshow-kban.

Bár végül semmi komolyabb baja nem esett Survivor Balázsnak, azért nem volt szép látvány, ahogy rosszul lett a kiszáradás miatt. Itthon ez már a negyedik évada a reality-nek – 2003 és 2004 között az RTL Klub készített már két évadot Stohl András műsorvezetésével. Jelenleg Istenes Bence vezeti a valóságshow-t, amiben továbbra is két törzs küzd meg egymással a Fülöp-szigeteken nomád körülmények közt.

Többen is meghaltak

2007 nyarán a Survivor nigériai verziójában a 25 éves Antonio Ogadje vízbe fulladt. Életét annak ellenére sem sikerült megmenteni, hogy a helyszínen több orvos is volt, a műsor forgatását azonnal leállították. Ahogy 2013-ban is, a francia Koh-Lanta – gyakorlatilag ugyanolyan reality, mint a Survivor – 16. évadánál is, miután az egyik játékos,

a 25 éves Gérald Babin az első forgatási napon infarktust kapott és meghalt.

A többi szereplőt is azonnal hazaszállították, és a következő évad forgatását is lefújták, pedig a TF1 csatornának ez volt az egyik legnézettebb műsora.

2009-ben a bolgár Survivorben is volt egy haláleset: az 53 éves Noncho Vodenicharov az egyik feladat után összeesett, szívinfarktust kapott és meghalt. Szintén 2009-ben történt, hogy a műsor pakisztáni verziójában a 32 éves Saad Khan egy többkilós súlyokkal megpakolt hátizsákkal úszott egy tóban, amikor elmerült. Holttestét később búvárok találták meg.

A Survivor Balázs rosszullétéhez hasonló esetek sokkal gyakrabban fordulnak elő

2009-ben az amerikai Survivor 19. évadának hatodik részében Russell Swan lett rosszul, miután kiszáradt és teljesen kimerült. Először összeesett, de szinte azonnal felállt, és azt hitte jól van, majd másodszorra is összeesett, utána viszont öntudatlanul feküdt a földön. Későbbi interjúkban azt mondta,

nagyon közel volt a halálhoz, így végül a játékot is feladta, de a műsorkészítők sem engedték neki, hogy folytassa.

Ugyanebben az évben lett rosszul ugyancsak kiszáradás miatt Boston Rob Mariano, akire az erdőben talált rá egy játékostársa, miután elájult. 2013-ban az egyik játékos, Erich Reichenbach gyakorlatilag a legvégén, a 36. napon lett annyira rosszul, hogy kimerültsége miatt fel kellett adnia a játékot.

Két évvel később szintén az amerikai Survivor 32. évadában lett rosszul több játékos is egy egyszerűnek tűnő labdadobálós feladat közben – igaz, a tűző napon voltak órákon keresztül. Caleb Reynolds olyan rossz állapotba került, hogy sokáig egyáltalán nem tért magához – a helyszínen lévő orvos szerint Reynolds kiszáradt és túlmelegedett. A játékost végül mentőhelikopterrel szállították el a szigetről, értelemszerűen ott kellett hagynia a játékot.

Ezen kívül többen adták fel a játékot balesetek, például törések, vagy elfertőződött sebek miatt. Az Exatlon román kiadásában – ez az a műsor, aminek jogait nemrég a TV2 megvásárolta – az egyik játékos, Anda Adam bal lába annyira megsérült, hogy lábát meg kellett műteni, ami után három hónapig lábadozott.

