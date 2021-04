A Pentagon megerősítette, hogy valódi a „háromszögű ufóról” készült katonai felvétel

Az amerikai védelmi minisztérium megerősítette, hogy valóban a haditengerészetük egyik tagja készítette azt a felvételt, amin egy háromszögletű azonosítatlan repülő tárgyat lehet látni – jelentette a CNN. Az amerikai hírtelevíziónak a Pentagon szóvivője, Sue Gough kijelentette, hogy a videó, valamint fényképek egy gömb és egy makk alakú ismeretlen repülő tárgyról készített fotók is valódiak, és szintén a haditengerészet tagjai készítették.

A felvételeket a Mystery Wire és az Extraordinary Beliefs’ című weboldalakon tették közzé az előző héten, de a CNN cikke szerint már tavaly óta keringtek az interneten. A Pentagon-szóvivő elmondása szerint a felvételeket vizsgálja a hadsereg ufóészlelésekkel foglalkozó csoportja, amit tavaly augusztusban hoztak létre.

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.

