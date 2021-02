„Valami elrepült felettünk” – rejtélyes, henger alakú tárgyat látott egy utasszállító pilótája

Szakértők kizárták, hogy egy katonai szerkezet lett volna, és nincs rá magyarázat, hogy mit is látott.

Egy hosszúkás, henger alakú, nagy sebességgel haladó ismeretlen repülő tárgyat látott az amerikai Új-Mexikó állam felett egy amerikai utasszállító gép pilótája – jelentette a helyi sajtó. Az American Airlines amerikai légitársaság 2292-es számú, Cincinnatiból Phoenix városában tartó járatának pilótája tíz kilométeres magasságban találkozott a rakétához hasonló tárggyal.

A pilóta jelentette az ismeretlen tárgyat a légi irányításnak, és a beszélgetést Steve Douglass rádiófigyelő vette fel. A felvételen hallani, ahogy a pilóta közli:

Valami éppen most ment el felettünk. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de úgy nézett ki, mint egy hosszú, henger alakú tárgy, ami majdnem olyan volt, mint egy rakétaszerű valami. Nagyon gyorsan ment el felettünk.

Bár az eset az Egyesült Államok egy olyan területén történt, ami teli van katonai bázisokkal, rakétatesztelő területekkel, és titkos katonai létesítményekkel, a The Drive című szaklap szakértői szerint szinte teljesen kizárható, hogy egy katonai rakétát, vagy titkos katonai repülőgépet láthattak a gép pilótái.

A The Drive emlékeztetett arra, hogy szinte pontosan három évvel ezelőtt hasonló jelenségről számolt be két repülőgép pilótája is, nagyjából ugyanezen a területen. Emellett az amerikai haditengerészet pilótái is hasonló repülő tárgyakat láttak többször is az elmúlt évtizedben.