Azt tervezi, hogy hozzámegy egy 93 éves … csillárhoz

Hogy miért, rejtély, hiszen így is lóghatnak együtt.

Amanda Liberty egy brit tévéműsor, a Steph’s Packed Lunch vendége volt szerelem és kapcsolat témában, azért hívták meg, mert egy csillárral van kapcsolata.

A leedsi nőnek nem a 93 éves csillár az első az életében, volt már köze egy dobszerkóhoz is és a New York-i Szabadság-szoborhoz is, miatta vette fel a Liberty nevet. Állítja, ő objektofil, vagyis olyan ember, aki élettelen tárgyakhoz vonzódik – írtuk meg már mi is róla korábban. Szexuális vagy érzelmi kapcsolatot el sem tud képzelni más emberrel.

Az viszont újdonság, hogy esküvőt tervez párjával, Luminere-rel, dacára a nagy korkülönbségnek – írja a LadBible.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Amanda Liberty (@chandelieraliberty) által megosztott bejegyzés

A tévéműsorban arról is beszélt, hogy ő nem úgy néz a tárgyakra, mint a legtöbb ember, ő érzékeli a belőlük áradó energiát is.

Nemcsak egy szimpla tárgy, hanem van energiája is, amit megismerhetsz. Így érzem, soha egy pillanatig nem voltam szerelmes.

Azt is elárulta, nem hirtelen jött neki a felismerés, hogy objektofil, hanem szépen lassan ere jutott. Sokáig ő sem értette magát, de elfogadta, hogy olyan, amilyen.

Liberty nem csak Luminere-ért, hanem általában odavan a csillárokért, de mikor az akkor még csak leendő párját először meglátta, két hétig nem tudta kiverni a fejéből, és végül megrendelte Németországból. És most jön majd az esküvő, de ne olyan házasságra gondoljunk esetükben, mint ami emberek között szokott megvalósulni (micsoda meglepetés!).