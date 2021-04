A republikánusok és a konzervatív keresztények képtelenek megemészteni Lil Nas X sátános klipjét

2019 egyik legnépszerűbb slágerét köszönhettük egy akkor húszéves fekete rappernek: Lil Nas X történelmet írt az Old Town Road című countrydallal, amiért zenei díjakkal is jutalmazták. Az azóta coming outoló előadó mostanában bizarr klipjeivel hívja fel a figyelmet munkásságára: március végén kiadott egy új videót, ami elég nagy port kavart – még a Republikánus Pártból is üzentek.

MONTERO (Call Me By Your Name)

Ezzel a címmel jelent meg Lil Nas X amerikai rapper legújabb száma március végén, amihez egy klip is társult, és amit az új albumának népszerűsítése miatt adtak ki. A cím első fele a művész keresztneve, a zárójeles rész pedig a Szólíts a neveden című 2018-as filmre utal.

A klipre elég sok mindent lehet mondani, azt viszont nem, hogy ingerszegény lenne: az egész egy CGI-orgia, amit valahol jó érzés nézni, viszont talán pont emiatt szorul háttérbe a mondanivalója. Eléggé felkapták, a Twitteren a #lilnasx címke egy időre bekerült a legnépszerűbb keresőszavak közé – a felhasználók egy része viszont finoman szólva sem szimpatizál az elkészült művel.

Mutatjuk a klipet, utána pedig az előzményeket és a kiváltott reakciókat.

Miért hagyták?

Lil Nas X az Old Town Road sikere után nem sokkal személyes hangvételű tweetben írt arról, hogy homoszexuális, amit eredetileg „a sírig tervezett titkolni”. Kiderült, családtagjai is csak egy héttel a tweet előtt értesültek erről.

Minden megváltozott, amikor Lil Nas X lettem. Teljes erőmmel szeretném az LMBTQ-közösséget támogatni. Arra viszont nem buzdítom őket, hogy olyasmit tegyenek, amiben nem teljesen biztosak. Ahogy én sem mertem erről az egészről beszélni az általános iskolában és a gimiben. Bár ez nehéz dolog, nekem azért valamennyivel könnyebb: senki sem akart emiatt kirúgni a házából vagy egyéb módon elbánni velem.

– írta akkor. Szexuális hovatartozásával történelmet is sikerült írnia: kapott olyan countryzenészeknek járó díjat, amit előtte egyetlen melegnek sem ítéltek oda.

Klipjében Lil Nas X Ádámként ébred az édenkertben, ahol megkísérti a Sátán, ezután Isten ítélőszéke elé kerül, ahol megkövezik. Ezután kerül a pokolba egy sztriptízrúdon lecsúszva, ahol előbb szexuálisan hergeli a Sátánt, végül megöli és a helyébe lép. A pokollal arra utal, hogy a homofóbok legtöbbször oda kívánják a melegeket, a befejezés pedig arra, hogy bár valakik kinyilvánítják, hogy bizonyos tulajdonságok rosszak és gonoszak (esetében a homoszexualitás), önmagunk elfogadása végül győzelmet hoz saját életünkbe.

A klip leegyszerűsítve épp azokat az elemeket helyezi előtérbe, mint a heteró rapperek videói, csak itt táncoló bikinis nők helyett azt kapjuk, hogy Lil Nas X megénekli férfiakkal kapcsolatos fantáziáit.

A klipre számos kritika érkezett a konzervatív-keresztény érzelmű kommentelőktől és megmondóemberektől, hogy a melegpropaganda részét képezi a videóklip, amellyel a heteroszexuális fiatalokat akarják megrontani és meleggé változtatni őket, emellett szerintük a rapper gyalázza a vallást is. Sőt a videó egyesek szerint „a világvégét hozza el, beteg és romlott kísérletet téve a társadalom megsemmisítésére”. Az NBC egyenesen azt írta, Lil Nas X megtrollkodta a keresztényeket, amit a közeg képtelen megemészteni.

A negatív hangokra úgy válaszolt a rapper, hogy nincs semmilyen „propaganda” vagy „rendszer”, ő egy felnőtt ember, aki csinált egy klipet, és az idejét a karrierjére fordítaná, nem pedig arra, hogy más gyerekét nevelgesse, vagy arra figyeljen, ki mit néz.

Ez a szülők munkája. Az egész tinédzserkoromat azzal töltöttem, hogy gyűlöltem magam, mert a rendszer szerint hiba az, hogy meleg vagyok. Remélem, most mindenki nagyon mérges, legalább ugyanolyan haragot érez, mint én tiniként. Minden héten lövöldözések vannak az országban, a kormány meg semmit nem tesz ez ellen. Szerintem az, hogy én lecsúszok egy számítógépes technikával rajzolt rúdon, nem okoz károkat a társadalomban. Imádjátok azt hangoztatni, hogy a pokolba kerülünk, de idegesek lesztek, ha tényleg lemegyek oda.

Azt is leírta egy tweetben, hogy ha ez a világvégét jelenti, akkor ezen elgondolás mentén a rabszolgaság intézménye és a holokauszt meg sem történt. Emellett hozzátette, az Old Town Roadot egymillió kiskorú is meghallgatta és annak ellenére, hogy a szöveg és a klip nem vulgáris, a dal attól még a házasságtörésről is szól. Ha akkor hagyták a gyerekeiknek ezt hallgatni a szülők, illetve elvitték őket a rapper fellépéseire, akkor magukat hibáztassák – vélekedett Lil Nas X, aki a videó mellett egy levelet is közzétett a közösségi médiában, amit tizennégy éves önmagának címzett. Ebben úgy fogalmaz: „Tudom, megígértük, hogy nem fogjuk elmondani, hogy melegek vagyunk és olyan meleges melegek sem leszünk, sőt a titokkal fogunk meghalni. De mindez ajtót is nyithat sokaknak, akik a mi közösségünkhöz tartoznak”.

Majd arról írt, szerinte a propaganda azt próbálja az emberekbe sulykolni, hogy ne merjenek önmaguk lenni, rejtsék el valódi önmagukat és legyenek valaki mások.

A véres cipő

A dal sikerével párhuzamosan üzleti fronton is nagy lépést tett az énekes: piacra dobott 666 pár Nike Air Max cipőt ezerdolláros áron (egy pár nagyjából 300 ezer forintba kerül), aminek légpárnájába a vörös tinta mellé egy csepp valódi emberi vér is került. A lábbelin felirat is van, méghozzá Lukács egyik evangéliumának passzusa:

Láttam a Sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből.

A termék abszurditása nem újkeletű, az együttműködésben résztvevő MSCHF nevű brooklyni vállalat korábban az úgynevezett Jézus Cipőért volt felelős, abba állítólag a Jordánból származó szentelt víz került. A Sátáncipőhöz pedig a cég a saját alkalmazottainak családjaitól szerzett vért, nagyjából öt-hat ember elegendő volt ehhez.

A Nike tagadja, hogy bármi is igaz lenne abból, hogy ők szponzorálnak ilyesmit: nem támogatják a projektet, nem is tudnak semmit erről. Daniel Greenberg, az MSCHF elnöke úgy fogalmazott, „őt nem érdeklik ezek a vélemények”, azt csinálnak, amit csak akarnak – másképp gondolkodik erről a jog intézménye, emiatt a Nike be is perelte az egy perc alatt elkapkodott kollekciót.

A rapper kapott néhány megjegyzést a legfelső körökből a cipőjére is. A Republikánus Párt dél-dakotai kormányzója, Kristi Noem úgy fogalmazott, „harcban vannak a gyermekek lelkéért”, ha a média exkluzív termékként próbálja eladni a cipőt, ahelyett, hogy felszólalnának ellene.

Lil Nas X csípős választ adott erre:

Egy állam kormányzója vagy. És egy átkozott cipőről írogatsz a Twitteren. Inkább a munkádat végeznéd…

Ennél vadabb reakciók is érkeztek: Candace Owens konzervatív fekete írónő (ő volt az, aki feminista ikonnak titulálta Donald Trumpot) például azt írta, „a fekete Amerikát nem a fehér felsőbbrendűség, hanem ezek a Sátáncipők és Cardi B-t az év nőjének való megválasztás szorítja háttérbe”.

A rapper ezután videóban is reagált a Sátáncipő-ügyre.

Srácok, látom, hogy sokakat nagyon kiborított a dolog, és csak azt akarom mondani…

– kezdte a cipőt szorongatva, majd bevágta klipjének részletét, ahol annyit mond a Sátánnak: „bassza meg, ideje lovagolni”.