Lil Nas X coming outolt

Lil Nas X Twitteren tette igencsak nyilvánvalóvá, hogy meleg, elmondva, hogy aki elég figyelmesen hallgatta nemrég megjelent 7 című EP-jénel C7osure című számát, az már sejthette. A dal szövege egyébként kissé homályosan utalgat arra, hogy itt az ideje, hogy szabadon éljen, mert bánni fogja öregen, ha nem teszi meg. Ezt írta egy szivárvány hangulatjellel kísérve tweetjében:

some of y’all already know, some of y’all don’t care, some of y’all not gone fwm no more. but before this month ends i want y’all to listen closely to c7osure. 🌈🤩✨ pic.twitter.com/O9krBLllqQ

— nope (@LilNasX) 2019. június 30.