Lezuhant a repülője, 36 napot élt túl a dzsungelben egy brazil pilóta

Antonio Sena 3000 láb (914 méter) magasan repült az Amazonas fölött kicsi, légcsavaros repülőjével amikor hirtelen leállt a gép motorja. A férfinek nem volt más választása, kényszerleszállást hajtott végre a dzsungelben, amit szerencsésen túlélt, de a neheze csak ez után következett. Sena a BBC-nek mesélte el a történetét.

A férfi azt mondja, az első dolga az volt, hogy gyorsan összeszedett mindent, amit hasznosnak gondolt, majd eltávolodott a gépe roncsaitól, mert tudta, hogy veszélyes lehet. Később azonban visszatért, mert úgy gondolta, a keresőcsapatok akkor találják meg a legkönnyebben, ha a gép közelében marad.

Antonio Sena crashed in one of the remotest parts of the Brazilian Amazon.

He told us about his experience and how he walked through the rainforest, surviving on birds eggs and fruit, before being rescued https://t.co/8pvqmDVBFM

— BBC World Service (@bbcworldservice) March 31, 2021