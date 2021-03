Egy léleklátó szerint Csonka András vállát egy halott férfi fogja

Kiss Kató léleklátó volt az Ébredj Velünk című reggeli műsor vendége, aki egy elég rémisztő kijelentést tett:

állítása szerint a műsort vezető Csonka András vállát egy halott férfi fogja.

Ahogy idefelé tartottam, elkezdett a szememből folyni a könny, ami most is látható, és ez egyértelműen feléd szól, akár hiszel benne, akár nem. Ez azt jelenti, hogy van veled egy olyan holt lélek, aki szeretne neked üzenni, teljesen mindegy, hogy át akarom adni vagy nem. Nem én irányítom. Aki a válladat fogja egy férfi, egy hozzád közel álló személy. Azt mondja, 35 év maradt ki, mióta nincsen kapcsolatotok, halála előtt nem olyan volt a kapcsolat, amilyennek kellett volna. Mindegy, hogy ő mikor halt meg, halála előtt is van kimaradt időszak.