Közel 10 kilométert gyalogolt a 90 éves nő, hogy beolthassák koronavírus ellen

Elfelejtettek szólni neki a seattle-i hóviharról.

Nem Magyarország az egyetlen hely, ahol a február hozta el az igazi téli napokat. Többek mellett az Egyesült Államokban is nagyon hideg van az utóbbi napokban, ami nem egy helyen komoly hóeséssel is párosul. Ilyen hely Seattle is, ahol harminc centis havat eredményezett a téli vihar – amiről mintha elfelejtettek volna szólni Fran Goldmannak.

A szóban forgó 90 éves idős asszonyról az Independent írta meg, hogy több mint 9 és fél kilométert gyalogolt a hóban azért, hogy megkaphassa a koronavírus elleni védőoltás első adagját. A lapnak a nő elmondta, folyamatosan próbált időpontot kérni valahova, volt, hogy még éjjel is telefonálgatott, míg végül az otthonátol hat mérföldre (9,6 kilométer) lévő oltóponton azt mondták neki, vasárnap reggel jelenjen meg, akkor megkaphatja a vakcinát.

Csakhogy a hétvégén hatalmas hóvihar tombolt a városban, ami nem könnyítette meg Goldman dolgát. A nő azonban így is neki vágott az útnak, és mindössze öt percet késett csak a megbeszélt időpontról. Külön plusz pont, hogy a réteges öltözködés mellett arra is ügyelt, hogy alulra rövidujjú inget vegyen, hogy az ápoló hozzáférjen a karjához, és könnyűszerrel be tudja adni az oltást. A nő egyébként nem tagadta, hogy nagy kihívás elé állította az út, és nagyon kimerült, mire végül elért az oltópontra.

Reméljük, a vakcina második adagjához már kevésbé kalandos úton fog hozzájutni.