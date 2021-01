Kinézete miatt bántják az Év legszebb arcának választott nőt

Üzenetek sokaságát kapja, hogy nem is szép.

Yael Shelbia még csak 19 éves, modell és egyben színész is, dolgozott már Kim Kardashian, Kylie Jenner szépségápoló termékeinek kampányaiban és Lionel Messivel is egy mobiltelefon-reklámban. Nemrégiben megválasztották az Év legszebb arcának, ez ugyanaz a díj, amivel híres lett az akkor még csak hat-, most már tizenkilenc éves Tylane Blondeau, aki később Palvin Barbara „hasonmásává” vált.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Yael Shelbia (@yaelshelbia) által megosztott bejegyzés

Shelbia álmában sem gondolta volna, hogy a díj megnyerése után nem egy felhőtlen időszak jön számára – azóta ugyanis karrierjének szinte csak sötét oldalával kell megküzdenie.

A díj elnyerése után ugyanis rászálltak a trollok, akik folyamatosan azzal bántják, hogy nem is szép, a toplistát összeállító TC Candlernek rossz az ízlése, és a lista rossz.

Shelbia a Sunnak nyilatkozva arról beszélt, hogy próbálja a helyén kezelni ezeket az üzeneteket, megtiszteltetésnek veszi a győzelmét, de azt is megérti, hogy másoknak más a szépségideálja.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Yael Shelbia (@yaelshelbia) által megosztott bejegyzés

A győzelem valahol csak megérte, azóta 200 ezer fővel növekedett a követői száma az Instagramon.

Egyébként nem is először szerepel a toplistán, szépen lassan tört felfelé: 2017-ben még 14., 2018-ban már harmadik, 2019-ben második lett, és végül tavaly sikerült győzedelmeskednie.