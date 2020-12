ValóVilág: Négyen kellettek ahhoz, hogy felállítsák a karácsonyfát

Túl ferdén állt a fa, az volt a baj.

A ValóVilágban is elérkezett a karácsony, a játékosok kaptak is egy karácsonyfát, és Renátó kivételével az összes fiú segített a felállításában, annyira élvezték, hogy végre van valami férfias feladat. Először Bálint gyürkőzött neki a feladatnak, hiszen azelőtt, hogy bekerült volna a villába, favágással kereste a kenyerét. Ezután odagyűlt Moh, Robi és Dani is, akik közös erővel lefaragtak egy kicsit a törzséből, hogy beleférjen a fatalp, majd miután ez sikerült, észrevették, hogy ferdén áll a karácsonyfa. Egy sor tanakodás után még nekiálltak karistolni egy kicsit, majd annyiban maradtak, hogy jó lesz az úgy.