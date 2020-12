A szexuálterápia a problémamegoldásról szól

Bárki, aki meghallja a szexuálterápia szót, a szex szó miatt gondolhatja azt is, hogy ez olyasvalami, ami fizikailag is segítséget nyújt, ott, helyben. Pedig nem, semmi más nem történik, mint szemtől szembeni beszélgetés; mindenkin van ruha, és semmilyen testi kapcsolat nem jön létre. Általában alapvető dolgokban kérik a férfiak és nők, párok a szakértői segítséget – mint például abban, hogy hogyan lehet energiát fordítani a szexre a sok-sok egyéb tennivaló mellett.

A szexuálterápiát képzett szakemberek végzik

Azok, akik felkeresnek egy szakembert az intim problémáikkal, általában olyan gondok miatt folyamodnak segítségért, mint a teljesítménykényszer, a párkapcsolatban eltűnő nemi élet, orgazmuszavarok vagy az élethelyzet megváltozása miatt bekövetkező szexuális gondok. Arra keresik a választ, hogyan érezhetnék jól magukat, hogyan mozdulhatnak el abból az állapotból, amibe kerültek – és amiben lehet, hogy akár évek óta benne élnek.

Ezekkel a szexuális gondokkal olyan emberek foglalkozhatnak szakemberként, akik valamilyen képzettséget szereztek, ami feljogosítja őket erre. Lehetnek szexedukátorok, szexológusok, szexuálpszichológusok, mindenképpen olyasvalakik, akik tanulták, hogyan lehet a szexben kialakult elvárásokat és a valóságot összhangba hozni. Olyanok, akik tudják, milyen megoldással lehet segítséget nyújtani akár az évek óta fennálló szexmentes házasság esetében.

Konkrét megoldásokról szól

A terápia szó félrevezető lehet, hiszen a filmekben látottak alapján ezt azt jelentiené hogy egy kanapén fekve sok pénzért beszélhetünk minden gondolatunkról, és majd egyszer csak kapunk egy frappáns választ a sarokban rajzolgató szakembertől. A valóságban szexuálterápián nincs kanapé, nincs rajzolgató szakember, és sok esetben ő többet beszél egy találkozón, mint a kliens. Éppen azért teszi, hogy a megoldást együtt keressék a gondokra, illetve hogy azok a tévhitek, elvárások, amik akadályozzák a klienst a saját szexuális életében, többé ne okozzanak problémát.

Cselekvőképes megoldásokról szól tehát, amik arra irányulnak, hogy a kliens elérje a kitűzött célt. Ehhez a szakember sok-sok eszközt biztosít feladatokon keresztül, amik segítik a kliens szexuális életét.

Rövid ideig tart, hatékony

Aki érezte már azt, hogy elakadt a magánéletében, annak úgy tűnhetett, hogy a gondok mintha túlnőttek volna rajta, megoldhatatlannak, mindent elsöprőnek tűntek. A szexuális gondok pontosan ezt teszünk velünk, ránk telepednek és az életünk más egyéb területére is kihatnak. Furcsának tűnhet, de viszonylag gyorsan és hatékonyan megoldható a legtöbb gond: ahhoz képest mindenképpen gyorsabban, hogy milyen régóta tart a probléma. Tipikusan ilyen például a pornónézés és az ahhoz kapcsolódó, rögzült maszturbálási szokás, ami kamaszkortól akár húsz éven át is jelen lehet valaki életében. Ehhez a 20 évhez képest egy féléves, maximum 8 hónapos szexuálterápia rövid idő.

A változás a szakember segítségével folyamatos, ami azt jelenti, hogy aki belevág, már akár egy-másfél hónappal később is tapasztalhatja, hogy valami elindult végre. Ez újabb lökést adhat a folytatáshoz, ami segíti a közös munka hatékonyságát. Sok esetben már az jótékony hatású, hogy van kivel megbeszélni mindazt a szexszel kapcsolatban, amit addig senkivel nem osztottunk meg.

Biztonságos hely, ahol őszintén lehet beszélni a szexről

Az, hogy egy gondoskodó, hozzáértő szakemberrel beszélhetünk őszintén a szexuális életünkről, hogy kérdezhetünk bátran bármit, rengeteg tehertől megszabadíthat. Az együttérző környezet, a biztonság érzése, az, hogy figyelemmel meghallgatnak, hogy elfogadnak olyannak, amilyenek vagyunk, máris szinte gyógyító hatással lehetnek ránk. Ezért is érdemes minél hamarabb segítséget kérni, nem pedig az utolsó utáni pillanatban, amikor már ultimátumokkal, hűtlenséggel, igen nehéz hétköznapokkal élünk együtt.

A szexuálterápia akkor működik a legjobban, ha időben kapunk segítséget. Ha ez megtörténik, akkor az élet más területei nem szenvednek el akkora kárt, mint évekkel később. Ezzel együtt azt is érdemes tudni, hogy ha már akár a munkára is hatással vannak a magánéleti gondjaink, akkor a szexuálterápián ezeket is lehet orvosolni a szakember segítségével.

Szórakoztató, kellemes légkörben telik

A leggyakoribb visszajelzés, amit a szexszel foglalkozó szakemberek kapnak, hogy „ha tudtam volna, hogy ilyen, hamarabb eljöttem volna”. A találkozás rendszerint jó hangulatban telik, ítélkezések, a kliens hibáztatása nélkül. Azok, akik szakértő segítségét kérték, jobb légkörben találták magukat, mint amire számítottak. Végeredményében szexuálterápián megtanulhatja bárki, hogy hogyan lehet jobbá, harmonikusabbá tenni a szexuális életet, hogyan lehet valódibb, hitelesebb és intimebb a szex.

Sokszor előfordul nevetés, humor a találkozásokon, a könnyű beszélgetés garantált, ami segíti azt is, hogy a kliensek nyugodtnak érezzék magukat. Szexuálterápián nem a kudarcélményeket gyűjtjük, hanem a sikerélményeket – ez is magyarázat a jó hangulatra.

Kiemelt kép: 24.hu/Máté Csaba