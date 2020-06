Nem a pornó a rossz, hanem a hozzá kapcsolódó szokások

Hogyan befolyásolhatja a pornó a szexuális életet? Milyen gondok kerülhetnek előtérbe a valós szexben? Mikor van az a pont, amikor érdemes észbe kapni és változtatni a szokásokon? Ezeket a kérdéseket válaszoljuk meg.

Amióta létezik az ember, azóta van erotikus művészet is, és bár amíg csak titokban lehetett VHS-kazettákon másolni az osztrák pornófilmeket, vagy fekete-fehér minivideókban azt lehetett látni, ahogy egy nő lassan leveszi a harisnyáját, mára gyakorlatilag sokféle fétistől, mindenféle nemű és szexuális irányultságú emberektől hangos a pornóipar. Ezzel együtt mégsem a pornó mint műfaj a rossz, hanem az, amekkora teret engedünk ennek az életünkben és amilyen szokásokat alakítunk ki magunknak.

A Kérdezz a szexről blogon keresztül hozzám érkező olvasói levelek alapján, és a tanácsadáson résztvevő kliensek történeteit ismerve elmondhatom, hogy a pornó hatása leginkább a partnerrel való szexben mutatkozik meg: vagy úgy, hogy a pornót látva hasonló módon szeretne valaki szexelni, vagy úgy, hogy egyszerűen nem úgy működik a dolog, ahogyan azt fejben remélte.

A baráti és a munkahelyi környezetre hatással lehet

Vannak, akik valóban képesek úgy dolgozni egész nap, hogy közben a monitoron pornót is néznek vagy hallgatnak. Egyesek képesek ezt akár egy tárgyalóteremmel szemben ülve is tenni és minden olyan percben amikor azt hiszik, hogy nem látják őket, gyorsan megnéznek valamit. Olyan is akad, aki rohan haza a munkából, hogy a napi rituálét megkapja a pornóból, és olyan is, aki a gyerek születése után tér vissza a kamaszkori szokásaihoz, mondván, hogy a feleség úgyis a gyerekkel alszik, bármit lehet. A pornó észrevétlenül a mindennapok részévé válhat, és egy idő után csak az tűnik fel, hogy sokkal kevesebbet találkozunk a barátokkal, kevesebbszer megyünk kirándulni, szórakozni, sőt, az egyedülállók akár hónapokig hanyagolhatják az ismerkedést és a társkeresést. A pornó és a hozzá társuló önkielégítés egyfajta rituálévá válhat, amire időt kell szánni, így biztos, hogy a szociális élet kárára történik.

A partnerrel való szexben változások történhetnek

Nemcsak abban, hogy mi történjen a szexben konkrétan, hanem abban is változás lehet, hogy mennyire élvezi az illető, mennyire képes elengedni magát, és mekkora elvárásokkal a fejében kezd bele a szexbe. A pornófilmeknek megvan az a maga sajátosságuk, hogy nem lehet tudni, hogy abban a pillanatban, amikor nézzük és önkielégítünk, milyen erős képi inger érkezik, azaz, hogy mennyire durvul el az adott videó. Ha abban a felfokozott állapotban történik a képek váltása, amikor azt érezzük, mindjárt elélvezünk, akkor maga az élvezés fokozottabb élmény lesz, úgyis, ha a képeken olyasmit látunk, amit a nem felizgatott állapotban undorítónak vagy félelmetesnek tartanánk.

Így történik meg az, hogy idővel egyre erősebb képi ingerre lehet szükség, hiszen a fokozottabb élményt fogjuk keresni, azt várjuk. Csakhogy ha valaki ahhoz szoktatta magát éveken keresztül, hogy minél erősebb ingereket nézzen és úgy maszturbáljon, akkor azt partnerrel, egy hús-vér emberrel biztos, hogy fogja tudni átélni – ez valójában nem is lehetne elvárás. Mégis azzá válik, és lehet, hogy fejben az illető tudja, mi mindent akar megtenni, megélni az ágyban, de a valóságban vannak bénázások, elzsibbadhat a karunk, fájhat egy póztól a térd, és ami a legfontosabb: van joga a partnernek nemet mondani valamire.

Amíg a pornóval való szexuális élményben nincs alkalmazkodás, sem kölcsönösség, úgy a valódi szexuális életnek e kettő az alapja.

A merevedés és a magömlés megváltozhat

Az orgazmus az agyban egy reflexszerű folyamat, ami egyet jelent azzal, hogy amilyen konkrét lépésekhez szoktatjuk a testet, az befolyásolhatja a pénisz és a csikló működését is. Azok a férfiak, akik pornót nézve maszturbálnak, általában nem várják meg, amíg merevedésük lesz, hanem rögtön a nulláról elkezdik magukat izgatni. A legtöbben egy bizonyos kézmozdulattal, egy bizonyos erősséggel, gyorsasággal teszik (hogy ne bukjanak le, ne nyissanak rájuk), tehát ahhoz szoktatják a péniszüket, hogy nem kell merevednie ahhoz, hogy orgazmust érjen el, továbbá egyféle módon legyen képes eljutni az ejakulációig. A pornóra maszturbáló nőknél is hasonló helyzet alakulhat ki: a csiklót egyféleképpen, egy bizonyos módon izgatják, a számukra megfelelő kézmozdulattal, nyomással. És ez így zajlik évekig, rendszeresen, mind a nőknél, mind a férfiaknál. A gond az, hogy egyetlen egy partner sem fogja tudni megadni azt az erősséget és szorítást, amit a kéz ad, és ez mindkét nemre igaz.

A merevedéssel gondok lehetnek partnerhelyzetben, a férfi elvárja, hogy egy csóktól legyen merevedése, pedig éveken át ahhoz szoktatta a péniszét, hogy csak kézzel való erős ingerlésre működjön. A kudarcélmény sajnos bekövetkezhet, és nem a pénisz működésbeli problémája miatt, hanem a pornó okozta szokások miatt. A magömlést is befolyásolhatja a rossz szokás, hiszen aki ahhoz szoktatta a péniszét éveken át, hogy mihamarabb el kell élveznie, nehogy lebukjon a pornóval, akkor a partnerrel sem fog tudni máshogyan működni, ráadásul a hüvely érzésre is teljesen más, mint a kéz, a melegsége, nedvessége is előhívhatja a mihamarabbi élvezést. Muszáj azt is megemlíteni, hogy ha tartósan gond van a merevedéssel, a magömléssel, ha legalább fél éve probléma van, akkor urológushoz mindenképpen el kell menni egy alapos kivizsgálásra.

A pornóhoz kapcsolódó maszturbálás akár függőséget is okozhat, sokan használhatják a szorongásuk levezetésére, sportolás vagy akár a relaxáció, autogén tréning helyett. A függőség az egész életre is rátelepedhet, befolyásolva az emberi kapcsolatokat, gátolva a házaséletet, a családalapítást. Aki érzi magán, hogy nem tud két hetet sem kibírni pornó nélkül, célszerű felkeresnie egy szakembert, aki segíthet abban, hogy teljes életet éljen, jó szexuális élettel, a pornófüggőség nélkül.

Kiemelt kép: Getty Images