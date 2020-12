Valószínűleg senki se ismerné így fel a híres testvérpárt

Kivéve persze a lesifotóst.

Talán az támpont lehet a megfejtésben, hogy két ismert modellről van szó, akik ráadásul testvérek is és az sem véletlen, hogy az egyikük babakocsit tologat.

Gigi és Bella Hadid azonban úgy néznek ki, mintha az Álarcos Énekes versenyzői lennének, akik inkognitóban próbálnak meg eljutni a stúdióba. Mindketten talpig feketében vannak és a maszk mellett, sapka és napszemüveg is takarja az arcukat, de még a kezükön is kesztyű van, hogy teljes takarásban legyenek. Persze az is lehet, hogy csak simán fáznak.