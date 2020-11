Egy vagyont költött a kutyája szellentésére, pedig nem is az volt a hibás

Öt héten át harcolt a büdös szellentés ellen a várandós nő, mire kiderült, nem is a kutyájából jön a szag.

Nagyjából egy hónapja vacsorázott férjével egy Reddit-felhasználó, SexyFoodandFilms, mikor egyszer csak borzalmas büdös lett. A nő ráadásul állapotos, szóval a szagokra most érzékenyebb is. Látta férjén, hogy ő is érzi, majd kiviharzott a szobából. Később, este a férje mondta, hogy a kutyájuk, Jerry szellentette el magát.

Hihetetlen volt az a szag. Kicsit, mint a záptojás.

– írta. A következő egy hétben újra és újra előjött a szag, nem segített sem az ez ellen bevetett illatgyertya, füstölő.

Aztán úgy döntött, elviszi állatorvoshoz a kutyát, mert az nem normális, hogy ilyen büdöset szellentsen, valami nincsen rendben. Az állatorvos az étrend megváltoztatását javasolta, a reddites szót is fogadott, de a szag így is megmaradt. Az állatorvos erre egy rakat vizsgálatot előírt, amik egy csomó pénzbe kerültek, és amiknek az eredménye kivétel nélkül az volt, hogy az ebnek semmi baja.

A poszt írója már arra gyanakodott valami nagyon nagy gond lehet a kutyával, és hamarosan elveszítik.

„Ekkor eszemet vesztettem. Sírva fakadtam. Teljesen összeomlottam Jerry elvesztése miatt, meg kell értenetek, ez ment már öt hete ekkor, mire

a férjem bevallotta, hogy nem a kutya, hanem ő volt.

Azonnal kidobta a férjét a lakásukból, és ezzel a barátaik is egyet értettek. Sőt a férfit idiótának nevezte az anyja is, aki máskülönben mindig úgy gondolja, hogy a fia a világ közepe. Hiszen már hetek járkált a megoldás után SexyFoodandFilms, az állatorvos sem tudta, mi lehet a baj. Még csak el sem kísérte a férj az állatorvoshoz, hanem végignézte az egészet, anélkül, hogy egy szót is szólt volna.

Aztán a nő természetesen valamelyest megenyhült, visszaköltözhetett a férj, aki ezek után szintén felkeresett egy orvost, aki szintén diétát írt elő. A feleség emellett arra kötelezte a férjét, hogy az állatorvosi költségek felét ő fedezze. Ebbe bele is ment, de nem örült neki.

Most nem különösebben érdekel a boldogsága, hogy őszinte legyek.

Egyáltalán nem beszél párjával, de nem tudja, jól cselekedett-e, nem ment-e túl messzire, mikor a pénz felét visszakövetelte a férfitől, ezért kíváncsi a kommentelők véleményére, ő „túl ideges ahhoz, hogy racionálisan gondolkozzon”.

Kiemelt kép: Getty Images