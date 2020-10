Megérkezett a férfi a szülinapjára, ami egy meglepetés temetés volt

A Twitter-oldalán emlékezett vissza 2017-re, a 33 születésnapjára Eli McCann, ami a szokásostól egy csöppnyit eltért.

Ő ugyanis nem lufikkal, tortával, vidámsággal teli szobába tért be, hanem a saját meglepetés temetésére.

Az ötlet McCann akkori barátjától, ma már férjétől, Skylar Westerdahltól jött, akit az inspirált, hogy a születésnapos többször is arról beszélt korábban, hogy egy embernek sem kellene meghalnia azért, hogy a temetésén elmondják a barátaik, miért is szerették.

Az esemény egy barátjuk házában tartották meg, még kamu koporsó is volt, és alapvetően a tematika is a temetés volt, a vendégek is feketébe öltözve jelentek meg. Sőt, Westerdahl azt kérte tőlük, hogy tegyenek úgy, mintha észre sem vennék McCannt, mintha tényleg meghalt volna, mintha csak szellemként lenne jelen.

In 2017 my husband (then boyfriend) threw a surprise funeral for my birthday because “people shouldn’t have to die in order for their friends to gather and say why they loved them.” He instructed everyone to ignore me so it would be like I was a ghost visiting my own wake. pic.twitter.com/bQkzjW4w8Q

