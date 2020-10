Megszületett, amire vártunk: íme, a szalonnaillatú arcmaszk

Vannak dolgok, amiről addig nem is tudja az ember, hogy milyen nagyon hiányzott az életéből, amíg ki nem derül, hogy létezik. Egy amerikai élelmiszergyártó cég pont egy ilyen dolgot alkotott meg.

A szalonna illatú arcmaszkot.

A Hormel nevű cég természetesen egyik saját termékét reklámozza a ragyogó ötlettel, amire szalonnaimádók tömege vetheti rá magát örömmel, hogy a buszon utazva, vagy sorbanállás közben kedvenc illatát szippantsa magába. A szalonnáét. Ahogy egy PR-os, aki kapott egyet írta Twitter-oldalán:

Thanks to @BlackLabelBacon for the bacon-scented face mask!! This smells so good I’m considering wearing it all day even though I have no plans to leave the house. #breathablebacon @Fleishman pic.twitter.com/BjuwvLCKm4

— Diana Bradley (@prweekdiana) October 14, 2020