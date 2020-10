Elítélték a férfit, aki levideóztatta a feleségével, ahogy ő csirkékkel közösül

Rehan Baig nem tarthat többé állatot és élete végéig regisztrált szexuális bűnelkövetőként kell majd élnie.

A 36 éves férfi, Rehan Baig a számítógépén több olyan képet tárolt, amelyeken gyermekbántalmazás látható. A férfinél saját készítésű videókat is találtak, amelyeken ő és a felesége, a 38 éves Haleema Baig is szerepelnek. A pár több alkalommal szexelt állatokkal, kutyával is például. Baigról készült olyan videó is, amelyen csirkékkel közösül, az egyik csirke a felvételek tanúság szerint már nem élt.

A Metro azt írja, hogy a házaspár számítógépen a videókat a „Családi videók” mappában tárolta.

Mikor a rendőrök lecsaptak a párra, a ház körül már nem voltak állatok, így azt feltételezik, hogy azokat megölhették. A Baigék ügyét a napokban tárgyalta a bradfordi városi bíróság: Richard Mansell bíró szerint a házaspár gyakorlata undorító, perverz és minden normális ember számára gyomorforgató cselekedet. Rehan Baig felesége, Haleema hat hónap felfüggesztett börtönt kapott, a férjének pedig élete végéig regisztrált szexuális bűnözőként kell élnie, valamint nem tarthatnak soha többé állatot.

A nyomozók a pár hálószobájában egy kamerát is találtak, amiről a Haleema saját bevallása szerint nem is tudott, így elképzelhető, hogy Rehan Baig titokban is videókat készített az együttléteikről.

