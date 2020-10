Egyet hapcizott, kiposztolta – 11 millió megtekintés, 700 ezer lájk

Arra ébredt, hogy mindenki róla beszél.

Akik azt gondolják, hogy az influenszerek (youtuberek, bloggerek, insta-sztárok…) nagyrészt érdemtelenül lesznek híresek, és munka nélkül tesznek szert komoly jövedelemre, azok most még jobban kiakadnak majd, megtudván, mivel lehet ma ismert emberré válni.

A főhős Jiddana Dusturia, egy indonéz nő, aki egy videót akart készíteni a TikTok-ra. El is indította a felvételt, csakhogy rögtön ezután tüsszentett is egy hatalmasat. Először is megmutatjuk a szóban forgó videót:

Új felvételt már nem készített aznap, lefeküdt aludni.

Csakhogy a tüsszentős képsorokat véletlenül megosztotta. És mire másnap felébredt, a pármásodperces felvétel már néhány milliós megtekintésnél járt. Igen, az a videó, amin semmi mást nem csinál, csak hapcizik egyet.

Reggelre különböző chat-ablakokban már arról beszéltek a barátai, hogy Jiddanából sztár lett. Azóta a videó nézettsége elérte a 11,5 milliót, 747 ezer felhasználó nyomott rá like-ot, több mint 15 ezren szóltak hozzá a látottakhoz. A lapok pedig világszerte arról írnak, hogy az emberek egy videót néznek, amin egy ember egyet tüsszentett.

Tanulság nincs.