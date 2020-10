Sokkoló élmény volt a blogger és az őt gyalázó troll személyes találkozója

Fórumokban ócsárolták a kommentelők az angol bloggert és családját.

Sali Hughes brit blogger és újságíró, aki a közösségi médiában smink, szépségápolás, élet-stílus témában posztol. Az Instagramon 170 ezer követője van. Hughes-t nemrég egy rádióműsorban lehetett hallani, ám egyáltalán nem a hozzá köthető szakmai témákról beszélt.

Hanem a trollokról.

Amint azt már 2019 őszén egy hosszabb Instagram-videóban is elmondta, az életét (csakúgy mint több hasonló tevékenységet végző, mondhatni, influenszer-társa életét) tönkreteszi arcukat és nevüket nem vállaló gyűlölködők egy maroknyi csoportja. Az általa említett trollok napi sok-sok órában hazugságokat írnak vele kapcsolatban olyan fórumokon, amelyek kifejezetten a közösségi médiában szereplő ismert emberek alázására hoztak létre.

Hughes eleinte nem is tudott ezeknek a pocskondiázó oldalaknak a létezéséről, de amikor maga is találkozott velük, elképedt: a fórumozó gyűlölködő nők a legképtelenebb állításokat, szemenszedett hazugságokat posztolnak a blogger magánéletéről: szidják a gyerekeit, a férjét, elmondják, hogy Hughes pocsék szülő, és a szakmájához sem ért. Még a rákban meghalt anyja emlékét sem tartották tiszteletben.

Mint kiderült számára, ezek a nők olyan kommentelők, amik megsértődtek valamin: vagy azon, hogy nem igazolta vissza őket (személyes ismerősként) a Facebookon, vagy azon, hogy egy-egy gyűlölködő Instagram-hozzászólás után kitiltották őket az oldalról. És ezeket a sérelmeket úgy vezették le, hogy mindenféléket kitaláltak egy általuk egyáltalán nem ismert ember életéről, majd ezeket a hamis információkat terjesztették, és gúny tárgyává tették a bloggert és családját.

Hughesnak elege lett. A mostani rádióműsorból kiderült, hogy az egyik trollt (Beckynek nevezte, bár vélhetően ez nem az igazi neve) elhívta egy kávéra.

A blogger lepődött meg a legjobban, amikor szembesült azzal, hogy Becky egy kifejezetten okos, jómódúnak tűnő, harmincas anya, aki kedvesen mosolygott, amikor találkoztak.

A kávézás során Becky elmondta, hogy miután meghallgatta Hughes tavalyi instagramos kifakadását, leállt a trollkodással. Szimpatikus embernek látja a bloggert, és már bánja, hogy korábban szemétségeket írt róla az interneten.

Mint kiderült, kommentjei valójában saját zűrös magánéletéből adódtak, nem tudta megoldani a problémáit, és ezeket vetítette ki másra. A Beckynek nevezett nő a rádióműsorban is megszólalt: sírva mondta el, hogy annak idején nem érezte, mennyire vállalhatatlan, amit csinált, és most már belegondolnia is rossz, hogy korábban ilyesmit tett.