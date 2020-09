Kommandósok vitték el, pszichiátrián tartották a 14 éves orosz lányt

Egy iskolai lövöldözésekkel kapcsolatos csoportban osztott meg tartalmakat és készített videót az iskolai zaklatás ellen egy krasznojarszki lány. Hajnalban mentek érte, majd kényszergyógykezelést kapott a pszichiátrián. Az eset megrázta Oroszországot.

Krasznojarszk, augusztus 24., hajnali 5 óra. A Prokugyin család hosszú csengetésre és vad dörömbölésre ébred, két kutyájuk, Marta és Meggi őrjöngve ugat. Az apa, Dmitrij felkel, hogy megnézze, mi folyik odakint, és a következő látvány fogadja: a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) nagyjából tíz embere, köztük vagy 4-5 gépfegyveres kommandós áll az ajtó előtt.

Kezdésként közlik a családdal, hogy tüntessék el a kutyákat, különben lepuffantják mindkettőt.

A kommandósok a tizennégy éves Aljona Prokugyina ügyében jöttek, és az anya, Olga Pronyina emlékei szerint még a terrorizmus szó is elhangzott a szájukból. Az FSZB emberei három órán át kutakodtak és kérdezősködtek, egyikük megjegyezte a szülőknek, hogy rosszul nevelték a gyereküket, övvel kellett volna verni az ilyet; egy másik fegyveres elmondta, hogy egy hasonló közösségi médiás csoportban garázdálkodó fiúhoz is kimentek, és házilag gyártott robbanószert találtak nála.

Merthogy Aljonát azzal gyanúsították, hogy mindenféléket írogat meg posztolgat zárt (bár ezek szerint a titkosszolgálatok előtt nem annyira zárt) internetes csoportokban. Például a VKontakte közösségi oldalon a Columbine gimnáziumban 1999-ben történt tragikus lövöldözésre emlékező felületen, ahol a kommentelők leggyakrabban a bullyingról beszélgetnek.

A filmkészítést is tanuló Aljona a csoportba posztolt egy videót, ami arról szólt, hogy az iskolai lövöldözéseket leggyakrabban a diákok megalázása előzi meg. A képeken ő maga látható, egy pisztollyal a kezében, szól a zene, és közben feliratok jelennek meg:

Kérlek, ne zaklassátok társaitokat! A bullying és az iskolai lövöldözés rettenetes dolgok. Ez a videó azt mutatja meg, hogy mi az, amit semmiképp ne csináljunk. A képeken látható fegyver nem valódi. Szeretek mindenkit.

A rokonok elmondása szerint Aljona rendkívül empatikus ember, erős igazságérzettel, a filmet is azért készítette, mert korábban maga is szemtanúja volt durva bullying jeleneteknek. Egy esetben például az iskolatársai csak azért bántalmaztak egy másik diákot, mert nem tetszett nekik a frizurája.

A lány által készített videóból később valaki feltöltött a TikTokra egy olyan változatot, amin az említett bullying-ellenes mondatok nem láthatók, csak a gyerek a pisztollyal – így persze olyan a klip, mintha főszereplője egy társadalomra veszélyes bűnöző lenne. Ez a körülmény is közrejátszhatott abban, hogy az FSZB érdeklődését felkeltette a tinédzser.

De visszatérve a házkutatásra: a kommandósok nem közölték, mit keresnek, viszont Aljona szobájában kiürítették a fiókokat, mint a filmeken, mindent a földre hajítottak, átvizsgálták a könyveket, füzeteket, naplókat, majd letépték a falról a kislány mintegy százdarabos poszterkollekcióját, amit hosszú évek során gyűjtött össze. Lefoglalták a telefonját, számítógépét, routerét, néhány füzetet, egy ütött-kopott Tetris-kvarcjátékot és a klipben látható légpisztolyt is, valamint a lány apja által készített játékíjat.

Ön- és közveszélyes

A kommandósok végül közölték, hogy a lány és az anyja velük megy. Először nem árulták el, hogy hová, de később kiderült: a helyi pszichiátriai klinikára tartanak. Az anya azt gondolta, egy gyors vizsgálat – talán néhány teszt – után mehetnek is haza, de nem így történt. Az orvosok – egy megnyerő stílusú FSZB-s segítségével – meggyőzték Olgát, írja alá a papírokat, hogy a lányát bent kell tartani. Ekkor még azt ígérték neki, hogy legfeljebb három napig vizsgálják majd. Három nap múlva az anya telefonált is a klinikára, ám közölték vele, hogy Aljona hazabocsátása egyelőre nem aktuális. A tinédzser telefonban elmesélte szüleinek, hogy egy másik lányt hasonló okokból tartanak a pszichiátrián. Negyven napja.

Az ügy nyilvánosságot kapott, és hamar kiderült, hogy Krasznojarszkban Aljonával együtt kilenc gyereket vittek a pszichiátriára a titkosszolgálat nyomására – minden diák „columbine-os” csoportokban írogat, mindannyiuk esetében terrorcselekmények elkövetésétől tartottak a szakszolgálat emberei. A többiek egy nap után hazamehettek (egyikük kivételével, akinél házi robbanószerkezeteket találtak), ám miután Aljonát nem engedték ki, az anya jogvédők tanácsára visszavonta a lánya kórházi kezelésére vonatkozó engedélyét.

Aztán jött az újabb fordulat: a pszichiátriai klinika főorvosa bírósághoz fordult, hogy engedélyezzék a tinédzser kényszergyógykezelését, mert „a szociális normáknak nem megfelelő viselkedési sajátosságok” miatt veszélyt jelent önmagára és környezetére.

Az Agora nevű jogvédő szervezet munkatársai megmutatták a krasznojarszki orvosok „szakvéleményét” a kazanyi orvosi egyetem pszichológiai tanszékét vezető, negyvenéves pszichiátriai tapasztalattal rendelkező professzornak, aki igencsak meglepődött a sorok láttán: a dokumentumban nincs nyoma annak, hogy a lány a vizsgálatok során inadekvát módon viselkedett volna; a leírásban egyetlen pszichotikus tünet sem szerepel, semmi nem utal gondolkodási, emocionális vagy egyéb zavarra. Azaz a vizsgálati anyagokban egyetlen olyan diagnosztikai kritérium sem jelenik meg, ami lelki vagy magatartási betegséget támasztana alá. A professzor szerint az orvosok szakmai szempontból súlyosan kifogásolható szakvéleménye alapján egyáltalán nem volt indokolt a gyerek pszichiátriai kezelése.

Az ügy bírósági tárgyalása szeptember 1-jén a klinika épületében zajlott – két órán keresztül, majd a bíró négy percre visszavonult és bejelentette az ítéletet: Aljona Prokugyinát bent kell tartani a pszichiátrián, határozatlan idejű kényszergyógykezelésre.

A lány nővére, Dása a lenta.ru portálnak elmesélte, hogy húga az ítélet hallatán sírva fakadt. Nem csoda, hiszen a pszichiátrián nagyjából börtönkörülmények között töltötte a napjait. Látogatni – a koronavírus-járványra való hivatkozással – nem lehetett a betegeket, telefonon pedig eleinte napi öt percet beszélhetett, kizárólag délután négy és fél öt között, úgy, hogy egy kórházi alkalmazott is jelen volt a beszélgetésnél. Ez utóbbi szabályon csak akkor lazítottak, amikor az orosz sajtó elkezdett foglalkozni az üggyel.

Skizofrének közt

Aljona az első közel két hetet 13 fős kórteremben töltötte, ahol a négy lány mellett kilenc fiú is feküdt. A férfi és női betegágyakat gézszerű anyagból készült függöny választotta el. Aljonától elkobozták a telefonját, a számára küldött csomagokat alaposan átvizsgálták (a sajtóhírek nyomán ismeretlen emberek is próbáltak neki segíteni, ezért rendszeresen kapott küldeményeket). A kórteremben Aljona szobatársainak nagy része – ellentétben vele – tényleg beteg volt (akadt köztük például több skizofrén), erős gyógyszereket kaptak, napi 13 órát alvással töltöttek, az orvosok Aljonával is közölték, hogy ez idő alatt ő sem kelhet fel az ágyából. A más betegeknek biztosított napi sétát sem engedélyezték számára.

Az Agora szervezet Aljona ügyében eljáró ügyvédje egy rövidke videót rögzített a lánnyal a pszichiátrián.

– Hogy vagy?

– Megvagyok.

– Átadjam az üdvözleted?

– Igen, a szüleimnek, nagynénémnek, az egész családnak.

– Nem bántanak itt?

– Nem.

– Amúgy meg már elmesélted. Vágysz haza?

– Igen. Mindenkinek köszönöm a csomagokat, a támogatást.

Az ügyben a legfrissebb fejlemény, hogy szeptember 8-án a 14 éves lányt kiengedték a pszichiátriáról. A kényszergyógykezelés előtt mentálisan teljesen egészséges volt, remélhetőleg az utóbbi hetek megpróbáltatásai sem váltanak ki nála hosszú távú lelki sérüléseket.

‼️В Красноярске Алёну Прокудину выписали из психоневрологического диспансера. Дело ведёт адвокат Агоры Владимир Васин. pic.twitter.com/GA9aOcUp2v — Pavel Chikov (@pchikov) September 8, 2020

Kiemelt kép: VKontakte