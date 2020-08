Ő lehet az első One Direction-tag, aki megnősül.

A US Weekly megerősítette, hogy két év járás után Liam Payne eljegyezte barátnőjét, Maya Henryt. A lapnak amúgy Payne sajtósa mesélte el a dolgot, szóval nyugodtan lehet hivatalosnak tekinteni az egészet. Henry modellként dolgozik, 20 éves és hat év korkülönbség van köztük, párszor már mutatkoztak együtt nyilvános eseményeken is.

Kiemelt kép: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for The Business of Fashion