Kim Kardashian hosszú idő után most először posztolt Kanye Westtel közös fotót

Az elmúlt hónapban elég sok dráma vette körül őket.

Kim Kardashian júniusban töltötte fel Instagram-oldalára az utolsó képet, amin közösen szerepel férjével, Kanye Westtel. A házasságuknak az elmúlt egy hónapban több próbát is ki kellett állnia, például West finoman fogalmazva is ijesztő kampányolását az elnöki posztért a választásokon, valamint az azt követő megőrülését a Twitteren. Igen, amiben azt írta, hogy felesége, Kardashian be akarja zárni őt, anyósát, Kris Jennert pedig Kim Dzsongunhoz hasonlította. Azóta most először látni őket közös fotón, legnagyobb gyerekük, North West és Kourtney Kardashian társaságában mentek evezni.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kim Kardashian West (@kimkardashian) által megosztott bejegyzés, Aug 22., 2020, időpont: 6:08 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@kimkardashian