Kim Kardashian először szólalt meg férje, Kanye West Twitteres ámokfutása óta

Amiben arról írt, hogy felesége be akarja zárni.

Kanye West mostanában finoman fogalmazva is furcsán viselkedett, kezdve onnan, hogy bejelentette, indul az elnökválasztáson egészen addíg, hogy Twitteren anyósát, Kris Jennert szapulta. Nem titok, hogy a rapper bipoláris betegségben szenved, a mostani viselkedésének is ez lehetett a kiváltó oka. Mondjuk sokan azt taglalják, hogy ezzel a felhajtással igyekezett népszerűsíteni új albumát. West felesége, Kim Kardashian most először szólalt meg az üggyel kapcsolatban. Egy hosszú közleményben (Instagram mystory-ban) leírta, hogy eddig gyerekei és férje védelmében nem beszélt nyilvánosan a mentális betegségéről és arról, ahogyan az érinti a családjukat, de úgy érezte, most mégis muszáj megszólalnia a témában.

Akik ismerik, hogy milyen a mentális vagy kényszerbetegség, tudják, hogy a család olyankor teljesen tehetetlen, kivéve, ha kiskorúról van szó. Akik sosem tapasztaltak ehhez hasonlót, jellemzően előítéletesek a témával szemben és nincsenek tisztában azzal, hogy amíg az adott személy nem kér magától segítséget, addig hiába próbálkozik a család és a barátok. Megértem, hogy sokan kritizálják Kanyét, mivel közszereplő, időnként előfordul, hogy erős véleményt fogalmaz meg. Ő egy brilliáns, de bonyolult személyiség, egy alkotóművész, ráadásul fekete. Edesanyja elvesztését nagyon fájdalmasan élte meg, de meg kellett küzdenie az állandó nyomással és az elszigeteltséggel is, ami mostanában körbevette. Ezek a tényezők mind felerősítik a bipoláris betegséget. Akik ismerik Kanyét, tudják, hogy helyén van a szíve és megértik, hogy a szavai sokszor nem egyeznek a cselekedeteivel. A betegsége mellett azonban nem törpülnek el az álmai és a kitűzütt céljai. Ez is egy részét képezi a zsenialitásának, egyébként meg többször is szemtanúi voltunk, hogy megvalósítja legvadabb álmait

– mondja, majd zárásképp azt kéri mindenkitől, hogy adjon időt és legyen elnéző ne csak a mentális betegségek, hanem az abban szenvedőkkel szemben is.

Kiemelt kép: Instagram/@kimkardashian