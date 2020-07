Meditációs élmény is lehet a BDSM szex

Mit lehet szeretni a BDSM szexben, mi az, ami miatt újra és újra át szeretné élni valaki? Mik azok az okok, indokok, ami odáig vezetnek valakit, hogy felnőttként a szubmisszív vagy éppen a domináns szerepet élvezze a szexuális együttléteiben? Ezekre a kérdésekre ad választ egy nem reprezentatív felmérés a témában, ami hiánypótló a szexológiában.

Ez gyönyörű, valami olyan dolog, ami nagyon élő, valóságos, személyes, intim találkozás. Ez az, amire az emberek vágynak, és ez az, amit itt megtapasztalnak

– mondja Christiane Amanpour dokusorozatában, a Sex & Love Around The Worldben Felix Ruckert, aki Berlinben tart kötözés szeánszot pároknak. Az is elhangzik a pár perces jelenetben, hogy egyfajta testi-lelki feltöltődést ad a szeánsz, vannak, akik a fájdalom megtapasztalása miatt használják és vannak, akik ellazulásra.

Az emberi szexualitás sokszínűségéről készült dokumentumsorozat a Netflixen látható, és tökéletes képet ad arról, mennyire tér el kultúránként a szexhez való hozzáállásunk, az ahhoz kapcsolódó szokásaink. A BDSM-ről a berlini részben esik szó, mindössze pár percig, de ez a pár perc is szépen összefoglalja, mi is ez tulajdonképpen. Mert laikusként nehéz megérteni, mi a jó ebben, mi vezet odáig, hogy valaki lelkileg a tetőpontot megélje abban, ha összevissza kötözik egy hatalmas kötéllel, vagy ha egy domina bizarr dolgokra kényszeríti.

„Hajszolom az élvezeteket, szeretem a fájdalmat” A napi 4-6 órányi pornónézésnél fel kell tenni a kérdést, jó ez nekem? Valóban?

A fájdalom megélése iránti vágy is lehet ok, de nem ez a jellemző

Azt, hogy mi történik egy ilyen szeánszon, mit élnek át valójában a szereplők, kutatásban is vizsgálták. A közelmúltban a Journal of Sexual Medicine-ben jelent meg egy nem reprezentatív, de fontos felmérés a témában, ez online kérdőív és személyes narratívák (internetes fórumokon gyűjtött) alapján készült.

Összesen 227 BDSM-gyakorló férfit és nőt kérdeztek meg a francia és amerikai pszichológusok arról, mit élnek át az effajta szex közben a résztvevők. A kutatók arra is kíváncsiak voltak, honnan eredeztethető az érdeklődés az alárendeltség és a dominancia iránt, van-e az egyéni pszichoszexuális fejlődésben bármi olyan, amire visszavezethető. Egy biztos: nem mentális betegség, és még csak nem is szexuálpatológiás eset, ha valaki ezt szereti (kivételek biztos, hogy vannak, például széles spektrumú személyiségzavarnál). Ezt azért is fontos megjegyezni, mert Magyarországon a nyolcvanas és kilencvenes években is íródtak olyan szakmai könyvek a szexológiáról, amiben egyértelműen mentális betegségként kezelték. A BDSM szex egyik nemzetközi stigmája, hogy a pszichológia úgy tartja, a szorongás oldására, a stressz kezelése miatt használják, azonban a felmérés ezt cáfolja: mindössze a résztvevők 10%-a válaszolta azt, hogy a BDSM számára gyógyítást jelent.

A felmérésből kiderült, hogy azok, akik részt vesznek szubmisszív és domináns szerepekre épülő szexben, háromféle indokkal teszik: a fizikai fájdalom felfedezéséért, amiatt, hogy megváltoztatja az ember lelkiállapotát és azért is, hogy megtapasztalják az erőviszonyokat.

Azt a kérdést is sikerült megválaszolni a kutatással, hogy honnan eredeztethető a szadomazo szex iránti érdeklődés. Néhányan arról számoltak be, hogy ilyennek születtek, és szinte benne van a génjeikben, néhányakról pedig kiderült, hogy már fiatalkorukban szerettek olyasmi játékokat játszani, amiben be volt kötve a szemük, vagy amilyen a rabló és rendőrös játék, ami a hatalmi viszonyokról, büntetésről szól. Volt, aki gyerekkorában szexuális visszaélést élt meg, többen pedig arról számolt be, hogy a szülői fegyelem és szigorúság jelen volt a gyerekkorukban. Látható tehát, hogy nem lehet egyértelműen általánosítani a szubmisszív és domináns szexuális kapcsolatokat, összetett a válasz arra a kérdésre, miért szereti valaki ezt a fajta szexet.

Alternatív tudatállapot, meditáció, relaxáció

Ami új a felmérésben és eddig nem igazán kapott hangsúlyt, az az, hogy a mentális állapotra legalább olyan hatással van, mint a meditálás, relaxálás. A válaszadók 28%-a számára ezt jelenti a BDSM, függetlenül attól, milyen szerepben van és mi a konkrét cselekvés a szeánszban. Egyfajta alternatív tudatállapotról számoltak be, a megváltozott mentális állapotról, ami a megnyugváshoz vezeti őket. Ezt a fajta meditatív állapotot mutatja be a kötözéssel kapcsolatban a cikk elején említett dokumentumsorozat a berlini résszel.

Ezt megerősíti és ki is fejti egy klinikai szexológus, terapeuta, Dr. Chris Donaghue, aki a Mashable oldalnak engedett bepillantást a munkásságába. Az emberi szexualitás pszichológiájával foglalkozó szakember szerint a rabság, azaz a szubmisszív szerep akár egy kötözés során lehetővé teszi azt, hogy az illető elengedjen minden más gondolatot, és elérje az elme és a test közötti szoros kapcsolatot, ami gyakorlatilag a meditáció lényege. Ez is egyfajta gyógyító állapot lehet, mondja, akárcsak a jógázás. Amíg a meditálás amiatt nehéz, mert igen nehéz ráparancsolni magunkra, hogy üljünk egy helyben mozdulatlanul és a fejünkből mindenféle átsuhanó gondolatot is igyekezzünk kizárni, addig a szubmisszív szerepben ez adott, hiszen a testet valamilyen eszköz segítségével uralja a domináns fél. Ez a fajta fizikai és lelki elengedettség állapota vezethet el a transzcendens állapotba, és az igazi élményről gondoskodnak a felszabaduló hormonok, mint például az oxitocin, aminek köszönhetően állítólag a fájdalom inkább jó érzéssé válik.

A fájdalom megtapasztalása ugyanis szerves része ezeknek a szeánszoknak, és erre a már említett felmérés is kitér, és némi magyarázattal is szolgál. Majdnem ugyanennyien jelezték (37%), hogy azért szeretik ezt a fajta szexet, mert igényük van a fájdalom megélésére, mint ahányan a meditatív állapot megéléséről számoltak be. A fájdalomról a válaszadók úgy vélik, van rossz és jó, például, ha az ember beveri a kislábujját az asztal sarkába az rossz fajta fájdalom, azonban az a fajta fájdalom, amit a szubmisszív szerepben megélhetnek, számukra élvezetes és jó érzés. Azok tehát, akik a BDSM szexet szeretik, nem feltétlenül csak a fizikai kapcsolatot keresik egymással, hanem egyfajta szellemi felszabadulást élnek meg együtt.

Kiemelt kép: Getty Images