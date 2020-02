„Hajszolom az élvezeteket, szeretem a fájdalmat”

Ha te is naponta több órányi pornót nézel és mellette egyáltalán nem érdekel a társkeresés, sőt, a barátaiddal a programokat is lemondod a pornó miatt, akkor ideje átgondolni a helyzetet, lehet, hogy pornófüggő vagy. Amennyiben te is érintett vagy, esetleg párkapcsolat mellett nézel naponta rengeteg pornót és nincs szexuális életed, ha szakítás után lendültél bele a pornónézésbe és megelégszel ezzel, ha lebuktál a pornóval a párod előtt és ezért állandóak a viták, sőt a szakítás is szóba került, vagy ha te vagy az, aki rányitott a párjára pornónézés közben és durvákat találtál a keresési előzményekben, várjuk a leveled a timea.sereg@24.hu email címre.

28 éves vagyok, több problémám miatt is írok, ezek lehet, hogy összefüggnek egymással. Az egyetem mellett elég sok szabadidőm volt, már akkor rengeteg pornót néztem. Ezzel együtt a maszturbációra is eléggé rászoktam. A kollégiumban nem lehetett zárni az ajtókat, szóval a szobatársak bármikor bejöhettek, mégsem bírtam ki, hogy ne álljak neki az asztal alatt önkielégíteni. Ezt csak azért írom le, mert valamikor itt kezdődött a dolog. Egy nap akár 6-8-szor is csináltam, mostanság is sokat, de most már csak napi 4-6 alkalommal. Hajszolom az élvezeteket, úgy érzem, ha már egyszer itt van a lábam között és ilyen jó érzés, miért ne használnám minél többször.

Az olvasói levelet Gergőtől kaptuk, a pornófüggésről és az azzal együttjáró maszturbálásról van szó, ami olyan méretű, hogy a mindennapi életvitelt veszélyeztetheti. Ez alább, a levél folytatásából derül ki.

„Persze a nap végén sokszor megbánom, hogy órákat töltöttem el ezzel. A sok pornónézés közben egyre furcsább videókkal találkoztam. Jelenleg ott tartok, hogy nagyon izgat, ha a péniszemmel nem a megszokott módon bánnak/bánok, nem tudom mennyire szükséges ezt részletezni, de akár fájdalom okozás is szóba jöhet. Nagyon izgat a gondolat, hogy ezt nők csinálják velem, esetleg megalázzanak például a méretem miatt. Olyan is volt már néhányszor, hogy már a péniszem épségét kockáztattam (szeretem ha el van szorítva, és közel voltam ahhoz, hogy ne tudjam leszedni róla, mert beleduzzadt). Viszont tudom, hogy mindez nem a pornó miatt van, az inkább csak újra felszínre hozta, mert már gyerekként is ilyeneket csináltam a péniszemmel, már akkor is volt, hogy beledugtam dolgokat a húgycsövembe például. A kérdésem az lenne, hogy ezzel mit lehet kezdeni, vagy mitől lehet? Vagy nincs mit tenni, csak vigyázzak magamra és ennyi?”

Mit lehet tenni?

A pornófüggés nemcsak a napi óraszámoknál vagy az elvonási tüneteknél kezdődik, hanem ott is, amikor a jelenetekben látott ingerküszöb folyamatosan emelkedik, és valami másra, többre, erőteljesebbre vágyik az illető. Olvasónk esetében a napi akár hatszori önkielégítés és az azzal járó pornónézés, majd bűntudat érzése a pornófüggés jeleit mutatják. Az órákon keresztül zajló maszturbálás biztos, hogy hatással van a munkahelyi életre, a baráti kapcsolatokra és a párkapcsolatra, vagy annak hiányára is. Amikor az emberi kapcsolatok beszűkülnek, ha órákon keresztül csak a pornó van, ha van szégyenérzet, megbánás, ha egyre durvább képi ingerekre van szükség, és azok mellett a pénisznek is egyre erőteljesebb ingerek kellenek, akkor fontos lenne átgondolni, mi is a cél a jövőben: jó ez így jelenleg olvasónknak?

Ha nem, akkor mit tudna tenni annak érdekében, hogy a tényleges célt elérje? Ha a cél egy társ megtalálása, akkor a napi több órányi játszadozás nem jó út. A rendszeres pornónézés az agyat „áthuzalozza” azaz a pornót néző újra és újra tanulja a szexuális örömöt a látott képeken keresztül. Az orgazmus folyamata reflexfolyamat, ezért sem mindegy, mihez szoktatjuk az agyunkat.

Ha a pornónézés kizárólagossá válik, tehát a néző elveszti az érdeklődését a párkeresés iránt, és valamilyen fétis is kialakul, azaz csakis egyféleképpen, egy bizonyos módon képes megélni valaki a tetőpontot, akkor szakember segítsége szükséges.

Olvasónk azt írja, hogy már gyerekkorában volt valamilyen fájdalom inger, ami élvezetet okozott számára, és mostanra a feltehetően hasonló témájú pornófilmek hatására mintha fetisizálódni kezdene. A fétisekkel addig nincs baj, amíg kölcsönös beleegyezésen alapulnak, nem ütköznek törvénybe, nem károsít testileg-lelkileg más embereket. Lehetséges, hogy a fájdalomra vágyás, a megalázásra való vágy megmarad akár egy kiegyensúlyozott, harmonikus párkapcsolatban is, ahol a nő domináns és képes megadni mindezt olvasónknak. A kialakult pornónézési szokások azonban gátolják az ismerkedést, és párhelyzetben a merevedési képességet is komolyan befolyásolhatják, nem beszélve az ingerről.

A pornófilmek gyorsan, azonnal, készen kapva érkeznek az agyba, némelyik brutálisan erős parafil tartalmú, és ha az orgazmus akkor következik be, amikor a látott jelenetek durvulnak, az ingerküszöb kitolódik. Ezek a durva jelenetek az élvezés pillanatát felerősítik, még úgyis, ha olyasmi van a képeken, amit egyébként más környezetben nézve sokkolónak, undorítónak találnánk. Arról is kell beszélni, hogy a szégyenérzet sem jó, hiszen a bűntudat és a szexualitás keveredése ördögi körhöz vezethet egy pornófüggésnél.

A pornónézés tehát nem veszélytelen, ezt is, mint minden mást a szexualitásban, tudatosan kellene csinálni, figyelve a saját mentális és fizikai egészségünkre. Bárki, aki hasonlókat tapasztal saját magán, mint olvasónk, gondolja át, jó-e mindaz, amit tesz, valóban azt a célt szolgálja-e, ami a hosszú távú terv, vagy itt az ideje a változtatásnak. Amennyiben ez utóbbi mellett voksol, mindenképpen keressen meg egy szakembert, egyedül egy ilyen mértékű függőséggel nehéz lesz megküzdeni.

