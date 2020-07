Már csak a harmadik Hemsworth hiányzott.

Liam Hemsworth bátyjával, Chris Hemsworth-tel és csalájdával, plusz két barátjukkal kiruccantak a tengerpartra egy kicsit pihenni. A kirándulást természetesen fotókkal is dokumentálták, amiket mind feltöltöttek Instagram-oldalukra, a kristálytiszta víztől kezdve a napozásig. A karantén óta most először tudtak kimozdulni, úgyhogy kiélvezték a napsütést és a naplementét is. Sötétedés után még tüzet is raktak.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon April Munro (@aprilmun) által megosztott bejegyzés, Júl 12., 2020, időpont: 9:07 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@aprilmun