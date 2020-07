Így énekeltek Rachel McAdams helyett az eurovíziós vígjátékban

Molly Sandén igen sokat fog nyerni ezzel a filmmel.

Mi is írtunk nektek Will Ferrell és Rachel McAdams legújabb filmjéről, ami az idén elmaradó Eurovíziós Dalfesztivált próbálja cikizni kicsit – amellett, hogy fantasztikus zenéket írtak hozzá.

Azt eddig is lehetett tudni, hogy Ferrell a saját hangján énekelt a legtöbb számban, McAdams helyett azonban egy svéd popsztár, Molly Sandén fakadt dalra. Erről most stúdiófelvétel is előkerült a Netflix jóvoltából, amúgy a Player.hu-é az érdem, ők vették észre. A filmben elhangzó Húsavik című nagyívű dal kimondottan népszerű lett mind a YouTube-on, mind a Billboard listáin.

Sandén hangja alapján ezen cseppet sem csodálkozunk.

