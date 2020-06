Paris Hilton a szivárvány színeiben pompázó BMW-vel ünnepli a Pride-hónapot

Miért is érné kevesebbel?

Paris Hilton mindig is nagy támogatója volt az LMBTQ+ közösségnek, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a Pride-hónap idején egy szivárványszínű BMW-vel furikázik. Az autót egyébként egy videóban is megmutatta, minden lehetséges szögben, hogy minden oldalról jól lássa mindenki. Egy fotót is posztolt Instagram-oldalára, amin a kocsi tetején ül, a ruhája pedig hogy, hogy nem, szintén szivárványszínű. A kutyája persze mindvégig vele volt.

Mondjuk ha felsoroljuk, hogy Paris Hilton amúgy is milyen autókkal szokott járni, nem lesz meglepő, hogy szereti a nem hétköznapi autókat: van például egy hologramos matricával bevont BMW-je, egy monokróm rózsaszín cabriója, de rózsaszín strasszokkal kirakott Harley Davidson motor is van a garázsában. Nem tudjuk, ön hogy van vele, de mi gondolkodás nélkül elfogadnánk ezt az LMBTQ+ járgányt.

Kiemelt kép: Instagram/@parishilton