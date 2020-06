Még a ruhája is úgy lobog, mintha tütü lenne.

Sáfrány Emese éppen Horvátországban nyaral, amiről már részletesebben is írtunk. A cikk apropója most nem a bikinis fotói, hanem aza póz, aminek végrehajtása közben sikerült lencsevégre kapni. Olyan, mintha egy törékeny balerina lenne, aki erre a testtartásra született. A kommentelők is megjegyezték, hogy kifejezetten ez a művészeti ág jutott eszükbe a képről.

Kiemelt kép: Instagram/@safrany_emese_