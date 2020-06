Rebel Wilson egy hónapja jelentette be, hogy fogyna, és már látszik a változás

Azt mondta, 75 kg a cél.

Rebel Wilson ausztrál színésznő nemrég arról posztolt, 2020 végére szeretne lefogyni 75 kilósra, újabb posztjában pedig azt is megmutatta, hol tart most. Arról nem írt, hogy ez kg-ban mennyit jelent, de a változás már most is látszik.

Májusban azt írta:

Még ha a földön is kell úsznod ahhoz, hogy elérd a céljaidat, folytasd, mert megéri. Csak próbálj meg minden nap egy kicsivel nagyobb erőfeszítést tenni. Tudom, hogy vannak napok, amikor pokoli, és úgy érzed, inkább feladod, mert dühít, hogy nem látod a változást, de jó lesz. Nektek mi a célotok? Őszinte leszek veletek, próbálom elérni a 75 kg-t, miközben szeretném az egyik filmem is befejezni még az idén. Mindkét dolog napi erőfeszítést igényel, és vannak állandó visszaesések is, de keményen dolgozom rajta.

Kiemelt kép: Instagram/Rebel Wilson